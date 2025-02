Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) im Wahlkreis 177.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:00 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Oestrich-Winkel, dem Wahlkreis 177 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 177 (Rheingau-Taunus – Limburg) an:





Martin Rabanus (SPD), geb. 1971, Mitglied des Deutschen Bundestages

Klaus-Peter Willsch (CDU), geb. 1961, Dipl.-Volkswirt

Ayse Asar (GRÜNE), geb. 1975, Rechtsanwältin

Alexander Müller (FDP), geb. 1969, Dipl.-Informatiker

Jan Feser (AfD), geb. 1985, Dipl.-Sozialjurist

Finn Köllner (Die Linke), geb. 2003, Student

Jörg Leichthammer (FREIE WÄHLER), geb. 1967, Einsatzsachbearbeiter

Niklas Debusmann (Volt), geb. 1989, Angestellter

Oestrich-Winkel: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Oestrich-Winkel wie folgt auf die Parteien: