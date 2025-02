Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Söhrewald (Landkreis Kassel) im Wahlkreis 167.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:07 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Söhrewald, dem Wahlkreis 167 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 167 (Kassel) an:





Daniel Bettermann (SPD), geb. 1980, Angestellter

Dr. Maik Behschad (CDU), geb. 1969, Zahnarzt

Boris Mijatović (GRÜNE), geb. 1974, Angestellter

Jan Peter Terborg (FDP), geb. 1994, IT-Projektleiter

Thomas Schenk (AfD), geb. 1966, Kaufmann

Violetta Bock (Die Linke), geb. 1987, Geschäftsführerin

Christian Klobuczynski (FREIE WÄHLER), geb. 1966, Sozialwissenschaftler

Timo Scharf (Volt), geb. 2003, Pflegefachkraft

Hans Roth (MLPD), geb. 1955, Heilerziehungspfleger

Söhrewald: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Söhrewald wie folgt auf die Parteien: