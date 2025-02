Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Wald-Michelbach (Landkreis Bergstraße) im Wahlkreis 187.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 07:55 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Wald-Michelbach, dem Wahlkreis 187 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 187 (Bergstraße) an:





Sven Wingerter (SPD), geb. 1980, Mobilitätsmanager

Dr. Michael Meister (CDU), geb. 1961, Dipl.-Mathematiker

Evelyn Berg (GRÜNE), geb. 1957, Dipl.-Soziologin

Till Mansmann (FDP), geb. 1968, Dipl.-Physiker

Thomas Fetsch (AfD), geb. 1969, Rechtsanwalt

Dr. Bruno Schwarz (Die Linke), geb. 1949, Dipl.-Chemiker

Alfred Münch (FREIE WÄHLER), geb. 1953, Rentner

Benedikt Eikmanns (Volt), geb. 1991, Gründer

Wald-Michelbach: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Wald-Michelbach wie folgt auf die Parteien: