Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Weimar (Lahn) (Landkreis Marburg-Biedenkopf) im Wahlkreis 170.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:04 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Weimar (Lahn), dem Wahlkreis 170 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 170 (Marburg) an:





Sören Bartol (SPD), geb. 1974, Dipl.-Politologe

Dr. Stefan Heck (CDU), geb. 1982, Mitglied des Deutschen Bundestages

Andreas May (GRÜNE), geb. 1998, Doktorand

Alexander Maximilian Keller (FDP), geb. 2000, Student

Julian Schmidt (AfD), geb. 1989, Wirtschaftsingenieur

Philipp Jacob Henning (Die Linke), geb. 1992, Referent Arbeitspolitik

Gökhan Özdemir (FREIE WÄHLER), geb. 1995, Unternehmer

Kai Malyska (Volt), geb. 1994, Qualifizierungsingenieur

Jürgen Reitz (Jürgen Reitz), geb. 1958, Rentner

Jack Steven Wächter (Marburger Pogo-Anar. ), geb. 1998, Schüler

Jan Nicolas Sollwedel (Wahlbündnis Move35), geb. 1985, selbständig

Weimar (Lahn): Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Weimar (Lahn) wie folgt auf die Parteien: