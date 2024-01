Bei Eintracht Frankfurt kam Jens Petter Hauge zuletzt kaum noch zum Zug. Deshalb geht es für ihn nun zurück zu seinem Heimatverein.

Jens Petter Hauge wird Eintracht Frankfurt auf Leihbasis verlassen. Der Mittelfeldspieler schließt sich bis zum Ende des Jahres 2024 seinem Heimatverein FK Bodø/Glimt an. Das meldete die Eintracht am Mittwochabend.

Der amtierende norwegische Meister verfügt demnach über eine Kaufoption. "Für Jens Petter ist es wichtig, zu spielen. Die Möglichkeit wird er in Bodø haben", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Hauge: "Ich werde so hart wie möglich arbeiten"

Hauge wurde bereits am Mittwochabend in einer Pressekonferenz bei Bodø/Glimt vorgestellt. Den Verein kennt er ohnehin bestens, denn der 24-Jährige stammt aus der eigenen Jugend des Klubs aus dem Norden Norwegens. "Ich werde so hart wie möglich arbeiten, um zu dem Jens Petter zurückzukehren, den wir alle kennen", sagte er auf der Homepage des Vereins.

Für die Eintracht hat Hauge seit 2021 insgesamt 55 Pflichtspiele absolviert. In der Saison 2022/2023 war er an Gent ausgeliehen. In Bodø steigt er direkt in die Saisonvorbereitung ein - die Spielzeit in Norwegen erstreckt sich über das Kalenderjahr.