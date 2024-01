Linksverteidiger bleibt bis Sommer in Nürnberg

Eintracht Frankfurt hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Linksverteidiger-Talent Nathaniel Brown gesichert. In Hessen wird der U21-Nationalspieler aber erst im Sommer aufschlagen.

Eintracht Frankfurt hat Nathaniel Brown mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, wechselt der 20-Jährige vom 1. FC Nürnberg an den Main. Bis zum Sommer wird der Linksverteidiger seine Schuhe aber weiter für den Glubb schnüren, an den ihn die Hessen für ein halbes Jahr verleihen.

"Nathaniel Brown ist ein sehr talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters auf und neben dem Platz einen überaus reifen Eindruck macht", schwärmte Sportdirektor Timmo Hardung. "Er passt mit seiner Dynamik perfekt in unser Anforderungsprofil und wir freuen uns sehr, dass er uns ab der kommenden Saison verstärken wird."

Beim FCN und in der U21 gesetzt

Brown, der gebürtig aus Amberg stammt, tat seine ersten fußballerischen Schritte in der Jugend von Jahn Regensburg, wechselte im Alter von 13 Jahren aber schon nach Nürnberg. Für den FCN bestritt er insgesamt 24 Zweitligaspiele, in denen er ein Tor erzielt und zwei weitere vorbereitet hat. Bei der deutschen U21-Nationalmannschaft kommt er bislang auf vier Einsätze und einen Assist.

Nathaniel Brown bei der Vertragsunterschrift in Frankfurt Bild © Eintracht Frankfurt

Brown ist nach dem 18 Jahre alten Krisztián Lisztes bereits die zweite Verstärkung der Eintracht im kommenden Sommer.