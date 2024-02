Eintracht Frankfurt hat am letzten Tag der Winter-Transferperiode zwei weitere Leihen fix gemacht: Stürmer Jessic Ngankam verbringt den Rest der Saison bei Mainz 05 und Mittelfeldspieler Paxten Aaronson in Arnheim.

Jessic Ngankam und Paxten Aaronson verlassen Eintracht Frankfurt auf Leihbasis: Ngankam schließt sich bis Saisonende Mainz 05 an, Aaronson spielt künftig für den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Das gab die Eintracht im Laufe des Donnerstags bekannt.

Ngankam und Aaronson sollen Spielpraxis sammeln

"Für Jessic ist es wichtig, viele Einsatzminuten zu bekommen. In Mainz hat er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Spielpraxis zu sammeln", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. In Frankfurt hat Ngankam noch einen Vertrag bis 2028.

Der Angreifer war zu Saisonbeginn von Hertha BSC zur Eintracht gekommen. Er hat bislang 23 Pflichtspiele absolviert, allerdings keines über die vollen 90 Minuten.

Ziel ist der Klassenerhalt

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung", so Ngankam. Mit den Mainzern kämpft er nun gegen den Abstieg. "Ich will nun gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen alles geben, damit wir den Klassenerhalt packen."

Eintracht Frankfurt: Wintertransfers

Noch am selben Tag gab die Eintracht auch die Leihe von Mittelfeldspieler Paxten Aaronson nach Arnheim bekannt - aus gleichen Gründen: Der 20-jährige US-Amerikaner soll beim niederländischen Erstligisten mehr Spielpraxis sammeln. In der laufenden Saison kam Aaronson bei den Hessen zwar zu sieben Einsätzen, allerdings waren es meistens Kurzeinsätze in den Schlussminuten.

"Paxten ist und bleibt ein sehr talentierter Spieler"

"Paxten ist und bleibt ein sehr talentierter Spieler, von dem wir nach wie vor fest überzeugt sind. Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, regelmäßig Pflichtspiele zu bestreiten, weshalb wir uns zu dieser Leihe entschlossen haben", so Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.

Bereits am Mittwoch hatte die Eintracht die Leihe von Jens Petter Hauge vermeldet, der genau wie Ngankam in der laufenden Saison nur selten zum Zug gekommen war. Er schloss sich seinem Heimatverein FK Bodø/Glimt in Norwegen an.