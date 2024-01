Kristijan Jakic kam bei Eintracht Frankfurt zuletzt kaum noch zum Zug. Deshalb schließt sich der Kroate nun dem FC Augsburg an.

Kristijan Jakic verlässt Eintracht Frankfurt: Der Kroate wechselt auf Leihbasis für die Rückrunde zum FC Augsburg. Das gaben die Hessen am Freitagabend bekannt.

Demnach hat der FCA außerdem eine Kaufoption zur festen Verpflichtung. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge würde Jakic die Augsburger dann rund fünf Millionen Euro kosten.

82 Spiele für die Eintracht

"In dieser Saison kommt er nicht zu den Spielzeiten, die er sich erhofft hat, sodass wir seinem Wunsch zu einer Leihe entsprochen haben", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den 26-Jährigen, der in der laufenden Saison nur zu acht Pflichtspiel-Einsätzen für die Frankfurter gekommen war.

Jakic war im Sommer 2021 von Dinamo Zagreb zur Eintracht gekommen. Insgesamt hat er 82 Spiele für die Hessen absolviert und war außerdem Teil des Teams, das in der Saison 2021/2022 den Europa-League-Titel gewann. "Nach einer schönen und erfolgreichen Zeit in Frankfurt, in der ich vor allem in den ersten beiden Saisons viele Spiele absolvieren durfte, ist es für mich nun an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", wird er auf der Homepage der Augsburger zitiert.