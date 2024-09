Im Verfolgerduell der Regionalliga konnte sich der FSV Frankfurt durch einen Last-Minute-Treffer bei den Stuttgarter Kickers durchsetzen. Zur gleichen Zeit gewann Steinbach Haiger das Hessen-Duell in Kassel.

Der FSV Frankfurt hat in der Fußball-Regionalliga den Sprung in Richtung der Tabellenspitze geschafft. Die Bornheimer gewannen am Samstagmittag zu Gast bei den Stuttgarter Kickers mit 1:0 (0:0). Der Japaner Sho Sannomiya war es, der den FSV in der 90. Minute zum Sieger schoss. Und das in Unterzahl, denn Gwang-in Lee wurde wegen lautstarken Meckerns zuvor mit Rot vom Platz gestellt (70.).

Nachdem die Offenbacher Kickers am Freitagabend die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten (2:4 in Mainz), konnten die Bornheimer so in der Tabelle heranrücken. Beide Teams haben jetzt gleich viele Punkte, der OFC aber das bessere Torverhältnis und behält damit seine Spitzenposition.

Weitere Informationen Stuttgarter Kickers - FSV Frankfurt 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Sannomiya (90.)

Rote Karte: Lee (70.)

Zuschauer: 4.680 Ende der weiteren Informationen

Fulda holt Remis gegen Hoffenheim II

Parallel dazu trennten sich am Samstagnachmittag die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim torlos. Wobei das eher ein Erfolg für die Osthessen war, denn Hoffenheim II zählt zum Kreis der Meisterkandidaten. Fulda steht durch den Punkt nun auf dem 13. Tabellenplatz.

Weitere Informationen Fulda Lehnerz – TSG Hoffenheim II 0:0 Tore: /

Zuschauer: 1.132 Ende der weiteren Informationen

Steinbach triumphiert in Kassel

Zur gleichen Zeit konnte der TSV Steinbach Haiger das Hessen-Duell gewinnen. Die Mittelhessen setzten sich in Kassel souverän mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore für den TSV erzielten Eros Dacaj (33.) und Ole Käuper durch einen Foullfmeter in der 53. Spielminute. Durch den Sieg klettert Steinbach nun auf Tabellenplatz zehn, Kassel rutscht dagegen auf Rang zwölf ab.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - TSV Steinbach Haiger 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Dacaj (33.), 0:2 Käuper (52.FE)

Zuschauer: 1.947 Ende der weiteren Informationen

Gießen holt Punkt in Villingen

Im vierten Regionalliga-Duell mit hessischer Beteiligung an diesem Tag gab es keinen Sieger: Der FC Gießen spielte Remis in Villingen mit 1:1 (1:1). Nachdem der Gastgeber in der 36. Minute mit 1:0 in Führung gegangen waren, glichen die Gießener nur fünf Minuten später durch Mittelfeldspieler Ferdinand Scholl aus. Weitere Tore fielen nicht. In der Tabelle springen die Mittelhessen durch den Punkt auf Platz elf.