Fußball-Regionalliga Gießen ärgert Stuttgarter Kickers – Eintracht II jetzt ganz unten

Aufsteiger FC Gießen hat den ambitionierten Stuttgarter Kickers ein Remis abgetrotzt. Der FSV Frankfurt feiert einen Last-Minute-Sieg gegen Freiberg. Die U21 der Eintracht ist nach einer herben Klatsche jetzt Schlusslicht.

Der TSV Steinbach Haiger hängt vorerst im Tabellenkeller fest. Dem Bahlinger SC reichte ein Treffer von As Ibrahima Diakité (27.), ehe Ali Ibrahim (90.+2) den Deckel zum 2:0-Auswärtssieg für die Südbadener draufmachte.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - Bahlinger SC 0:2 (0:1) Tore: 0:1 As Ibrahima (27.), 0:2 Ibrahim (90.+2)

Die überraschende Trennung von Trainer Sedat Gören unter der Woche hat zumindest kurzfristig noch keinen großen Effekt erzielt. Im Gegenteil: Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz geriet beim Göppinger SV durch Adrian Freiwald ganz früh in Rückstand (1.). Nils Fischer rettete mit seinem Ausgleichstreffer (48.) zum 1:1-Endstand immerhin noch einen Punkt.

Weitere Informationen Göppinger SV - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Freiwald (1.), 1:1 Fischer (48.)

Achtungserfolg für den FC Gießen! Der Aufsteiger erkämpfte sich gegen die ambitionierten Stuttgarter Kickers ein 2:2. Lukas Kiefer (15.) und Christian Mauersberger (29.) brachten die Schwaben zweimal in Führung. Younes Ebnoutalib (19.) und Nicola Arcanjo-Köhler (69.) konnten aber jeweils ausgleichen. Nach vier Spielen rangieren die Mittelhessen vorerst auf Platz sieben.

Weitere Informationen FC Gießen - Stuttgarter Kickers 2:2 (1:2) Tore: 0:1 Kiefer (15.), 1:1 Ebnoutalib (19.), 1:2 Mauersberger (29.), 2:2 Arcanjo-Köhler (69.)

Hessen Kassel wartet weiter auf einen Befreiungsschlag. Beim FC Homburg konnten die Nordhessen zumindest eine Niederlage noch abwenden. Nachdem Patrick Weihrauch (11.) die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte, glich Benjamin Hadzic (52.) nach der Pause aus. Mit einem Sieg aus vier Spielen richtet sich der KSV aber vorerst in den südlicheren Tabellenregionen ein. Ärgerlich zudem eine Gelb-Rote Karte gegen Sercan Sararer (84.).

Weitere Informationen FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Weihrauch (11./Foulelfmeter), 1:1 Hadzic (52.)

Der Fehlstart für die Nachwuchsabteilung der Eintracht ist komplett. Gegen den Absteiger aus Freiburg gab's nicht nur die dritte Niederlage im vierten Spiel, mit 1:5 kam die SGE deutlich unter die Räder und ist mit einem Punkt aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 2:9 am Tabellenende angekommen. Nach Platzverweis gegen Fousseny Doumbia und einem Elfmeter für die Gäste, den Yann Sturm verwandelte (23.), standen die Zeichen bereits denkbar schlecht. Paul Wünschs Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 (57.) blieb dann auch das einzig Erfreuliche aus Frankfurter Sicht. Luca Marino (29.), erneut Sturm (45.), Berkay Yilmaz (55.) und Alessio Besio (63.) schossen einen deutlichen 5:1-Sieg für den SC Freiburg heraus.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II - SC Freiburg II 1:5 (0:3) Tore: 0:1 Sturm (23./Foulelfmeter), 0:2 Marino (30.), 0:3 Sturm (45.), 0:4 Yilmaz (55.), 1:4 Wünsch (57.), 1:5 Besio (65.)

Zuschauer: 1009

Der FSV Frankfurt musste gleich doppelt Geduld beweisen. Nachdem der Mannschaftsbus der Gäste im Stau stand, verzögerte sich zunächst der Anpfiff des Spiels. Dann traf Gal Grobelnik (58.) für die Gäste. Cas Peters (76.) und Gwang-in Lee (90.+1) konnten die Partie aber spät noch drehen.