Zum Start der diesjährigen Regionalliga-Saison gibt es direkt ein Hessen-Duell.

Am 27. oder 28. Juli empfängt dann der FSV Frankfurt am heimischen Bornheimer Hang den TSV Steinbach Haiger. Einen Heimspiel-Auftakt hat auch Fulda-Lehnerz (Villingen). Auswärts ran müssen zum Start Kickers Offenbach (Freiburg II), Eintracht Frankfurt II (Stuttgarter Kickers), der FC Gießen (Bahlingen) und der KSV Hessen Kassel (Mainz 05 II). Das Eröffnungsspiel am 27. Juli (19 Uhr) bestreiten Trier und Homburg, alle anderen Partien sind noch nicht genau terminiert.