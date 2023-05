Der TSV Steinbach Haiger reist am Samstag (14 Uhr) zum Hessen-Duell nach Offenbach.

Mittelhessen durchaus noch Hoffnung, Spitzenreiter Ulm noch abfangen zu können. Ein Sieg bei den Kickers ist dafür natürlich Pflicht.

Am anderen Ende der Tabelle kämpft der KSV Hessen Kassel ums Überleben in der Liga. Die Nordhessen stehen immerhin vier Punkte vor einem Abstiegsplatz, haben aber seit einem knappen Monat kein Spiel mehr gewonnen. Vielleicht platzt der Knoten ja am Samstag gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05.

Der FSV Frankfurt spielt eine ziemlich beeindruckende Rückrunde, liegt in der Rückrundentabelle mit 29 Punkten gar auf Platz zwei. Am Samstag werden die Bornheimer alles daran setzen, dass noch ein paar Punkte obendrauf kommen. Gegen Ligaschlusslicht Koblenz sind die Hessen klarer Favorit.

Eine ziemlich sorgenfreie Saison erlebt die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Der Aufsteiger aus Osthessen ist als Liga-Elfter in sicheren Gefilden und kann die Saison im Prinzip gemächlich ausklingen lassen. Am Samstag haben die Barockstädter die Zweitvertretung des VfB Stuttgart zu Gast.