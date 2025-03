Weil Kickers Offenbach Federn lässt, ist der FSV Frankfurt neuer Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Siege feiern auch die U21 der Eintracht und Steinbach Haiger, Kassel muss sich mit einem Remis begnügen.

Spiel gewonnen, Tabellenspitze erobert: Der FSV Frankfurt grüßt in der Regionalliga von ganz oben.

Der FSV Frankfurt hat mit einer furiosen Vorstellung die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest erobert. Im Hessen-Duell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz fuhren die Bornheimer am Samstag einen ungefährdeten 5:1-Sieg ein. Cas Peters (22.), Lucas Hermes (37.), Tim Latteier (41.), Birkan Celik und Tim Weißmann (90.) netzten für die Hausherren, der osthessische Ehrentreffer gelang Niklas Antlitz (45.+2)

Die TSG Hoffenheim II, die erst am Sonntag ins Geschehen eingreift, könnte dem FSV die Liga-Führung zwar wieder entreißen, das ungeliebte Kickers Offenbach haben die Frankfurter aber erstmal hinter sich gelassen.

FSV Frankfurt - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 5:1 (3:1) Tore: 1:0 Peters (22.). 2:0 Hermes (37.), 3:0 Latteier (41.). 3:1 Antlitz (45.). 4:1 Celic (46.), 5:1 Weißmann (90.)

Zuschauer: 1.366



Zuschauer: 1.366 Ende der weiteren Informationen

OFC patzt gegen Aufsteiger

Der OFC nämlich patzte am Samstag, kam gegen Aufsteiger Trier trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Die Tore von Dimitrij Nazarov (54.) und Valdrin Mustafa (67.) konterten Linus Wimmer (65.) und Sven König (79.) für die Hausherren.

Kickers Offenbach - Eintracht Trier 2:2 (0:0) Tore: 1:0 Nazarov (54.), 1:1 Wimmer (65.), 2:1 Mustafa (67.), 2:2 König (79.)

Zuschauer: 9.720



Zuschauer: 9.720 Ende der weiteren Informationen

Steinbach Haiger schielt wieder nach oben

Ein schwacher Trost aus Offenbacher Sicht: Der TSV Steinbach Haiger leistete Schützenhilfe und hielt Verfolger Stuttgarter Kickers auf Distanz. Die Mittelhessen besiegten den Traditionsverein vom Neckar mit 2:1 (1:0) und schielen als Liga-Sechster mit sieben Punkten Rückstand nun selbst wieder verstohlen Richtung Aufstiegsplatz.

TSV Steinbach Haiger - Stuttgarter Kickers 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Manu (45.), 1:1 Stojak (50.), 2:1 Kauper (90.)

Zuschauer: 1.204



Zuschauer: 1.204 Ende der weiteren Informationen

Eintracht gewinnt in Gießen

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte die U21 von Eintracht Frankfurt. Im Hessen-Derby beim direkten Konkurrenten FC Gießen setzten sich die Adlerträger mit 2:0 durch. Lange deutete alles auf eine torloses Remis hin, ein später Doppelschlag von Kaan Inanoglu (70.) und Daniel Starodid (77.) bescherte den Gästen aber doch noch drei Punkte.

FC Gießen - Eintracht Frankfurt II 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Inanoglu (70.), 0:2 Starodid (77.)

Zuschauer: 1.007



Zuschauer: 1.007 Ende der weiteren Informationen

KSV mit einem Punkt nach Doppel-Comeback

Damit haben sich die Frankfurter auf einen Punkt an den Tabellen-15. KSV Hessen Kassel herangeschlichen. Die Nordhessen spielten wie der OFC nur 2:2 bei Astoria Walldorf. Der KSV dürfte mit dem Punkt aber deutlich zufriedener gewesen sein, immerhin gerieten die Löwen zweimal in Rückstand, kamen durch die Tore von Tobias Boche (35.) und Jan Dahlke (60.) aber zweimal zurück. Dahlke musste in der Schlussphase mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz (82.).