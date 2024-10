Regionalliga am Samstag Kassel unterliegt im Hessenderby - FSV wieder Erster

Regionalliga am Samstag

Die Negativserie des KSV Hessen Kassel geht weiter. Der FSV springt mit dem Sieg im Hessenderby auf Rang eins. Sonst gab es für die hessischen Klubs wenig zu jubeln.

Veröffentlicht am 05.10.24 um 15:59 Uhr

Audiobeitrag Bild © IMAGO / Eibner | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Für Hessen Kassel wird die Lage immer schwieriger. Nach den Fan-Protesten und dem Debakel in Offenbach unterlag der Klub am Samstag in der Regionalliga Südwest daheim gegen den FSV Frankfurt. Auch für Gießen setzte es eine Niederlage.

FSV schiebt sich auf Rang eins

Tristesse in Kassel, Jubel in Frankfurt: Lucas Hermes entschied für den FSV die Partie mit seinem Treffer zum 1:0 (47.). Damit springen die Frankfurter vorläufig auf den ersten Tabellenplatz. Der KSV hingegen befindet sich im Tabellenkeller und wird sich wohl weiter mit einer Trainerdiskussion befassen müssen.

Weitere Informationen Hessen Kassel - FSV Frankfurt 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Hermes (47.)

Zuschauer: 2.194 Ende der weiteren Informationen

Gießen mit Heimpleite

Der FC Gießen musste sich daheim dem FC-Astoria Walldorf geschlagen geben. 1:2 (0:0) hieß es am Ende. Einzig Younes Ebnoutalib traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Weitere Informationen FC Gießen - Astoria Walldorf 1:2 (0:0) Tore: 0:1 Boziaris (51.), 1:1 Ebnoutalib (54.), 1:2 Kendel (59.)

Zuschauer: 539 Ende der weiteren Informationen

TSV torlos

Keine Tore gab es bei der Partie zwischen dem FC 08 Homburg und dem TSV Steinbach Haiger. Die Hessen festigen mit dem Punkt weiter Platz zehn.