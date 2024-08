Der 3. Spieltag der Regionalliga Südwest startet am Freitag (19 Uhr) mit einem hessischen Duell.

Der KSV Hessen Kassel empfängt im heimischen Auestadion den Bundesliga-Unterbau von Eintracht Frankfurt. Beide Teams sind enttäuschend in die Saison gestartet und warten noch auf den ersten Sieg. Am Samstag (14 Uhr) greifen dann die Offenbacher Kickers ein und die Tabellenspitze an. Der OFC könnte mit einem Erfolg in Freiberg auf Platz eins springen. Ebenfalls am Samstag im Einsatz: Fulda-Lehnerz gegen Astoria Walldorf und der FC Gießen, der auswärts bei Eintracht Trier antritt.