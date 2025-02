Offenbach rettet in letzter Sekunde das Remis im Top-Spiel

In der Regionalliga Südwest hat der OFC die drohende Niederlage im Spitzenspiel gerade noch abgewendet. Weil der FSV Frankfurt zeitgleich auch nur remis spielte, treten alle Teams im Kampf um die Tabellenführung auf der Stelle.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 16:36 Uhr

Dimitrij Nazarov traf für den OFC in Hoffenheim spät.

Dimitrij Nazarov traf für den OFC in Hoffenheim spät. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Ein Remis, das sich für die Fans wie ein Sieg anfühlen dürfte und doch im Kampf um den Aufstieg eher ein kleiner Rückschlag ist: Die Offenbacher Kickers haben am Samstagnachmittag im Spitzenspiel der Regionalliga bei der TSG Hoffenheim II noch ein 1:1 (0:0) gerettet. Nachdem TSG-Stürmer David Mokwa durch seinen späten Treffer (85.) die über 2.000 mitgereisten OFC-Fans verstummen ließ, traf Dimitrij Nazarov in der siebten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Ausgleichstreffer. Durch das Remis bleiben die Offenbacher Tabellendritter und haben weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Hoffenheim.

Weitere Informationen TSG Hoffenheim II - Kickers Offenbach 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Mokwa (86.), 1:1 Nazarov (90.+7)

Zuschauer: 3.420 Ende der weiteren Informationen

FSV gelingt in Überzahl kein Sieg

Zur gleichen Zeit trennte sich auch der FSV Frankfurt unentschieden. Zu Gast beim SGV Freiberg spielten die Bornheimer 1:1 (0:0). Nach einer eher ereignislosen ersten Halbzeit änderte sich dieses Bild im zweiten Spielabschnitt: Zuerst sah der Freiberger Nico Moss in der 53. Minute die Gelb-Rote Karte. Das daraus resultierende Überzahlspiel konnten die Bornheimer direkt nutzen und durch Birkan Celik (55.) treffen. Jedoch hielt diese Führung nicht lange, denn nur neun Minuten später konnten die Gäste den Spielstand wieder ausgleichen. Dabei blieb es bis zum Schluss. Der FSV hat als Tabellenzweiter somit weiterhin vier Punkte Rückstand auf den Platz eins.

Weitere Informationen SGV Freiberg - FSV Frankfurt 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Celik (54.), 1:1 Hilal El-Helwe (63.)

Gelb-Rote Karte: Moos (53., Freiberg)

Zuschauer: 600 Ende der weiteren Informationen

Kassel dreht das Spiel gegen Homburg

In Kassel durfte dagegen ein Sieg gefeiert werden. Die Nordhessen setzten sich in ihrem Heimspiel eher überraschend mit 2:1 (1:1) gegen den FC 08 Homburg durch. Dabei reagierte Kassel auf den zwischenzeitlichen Führungstreffer der Gäste schnell und konnte nur eine Minute später durch einen schönen Heber von Jan Dahlke (31.) ausgleichen. Der Stürmer der Nordhessen war es auch, der kurz nach der Pause (48.) den 2:1-Siegtreffer erzielte. Trotz des Sieges bleibt der KSV Vorletzter in der Tabelle.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Mendler (30.), 1:1 Dahlke (31.), 2:1 Dahlke (49.)

Zuschauer: 2.019 Ende der weiteren Informationen

FC Gießen ohne Chance in Stuttgart

Der FC Gießen konnte derweil die erwartet schwere Aufgabe beim Tabellenvierten nicht lösen. Zu Gast bei den Stuttgarter Kickers mussten die Mittelhessen vor großer Kulisse und knapp 5.000 Zuschauern eine 0:3-Pleite hinnehmen. Gießen rutscht durch die Niederlage auf Platz 16 in der Tabelle.

Weitere Informationen Stuttgarter Kickers - FC Gießen 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Tomic (23.), 2:0 Skenderovic (45.), 3:0 Mauersberger (52.)

Zuschauer: 4.750 Ende der weiteren Informationen

Kein Tor bei den Zweitvertretungen

Im Duell der beiden Bundesliga-Zweitvertretungen gab es keinen Sieger. Der SC Freiburg II und Eintracht Frankfurt II trennten sich torlos. Die Hessen ließen dabei große Chancen liegen und konnten auch das Überzahlspiel ab der 60. Minute wegen einer Roten Karte für den Sportclub aus Freiburg nicht nutzen. In der Tabelle machen die Hessen durch den einen Punkt dennoch einen Platz gut und stehen nun auf Rang 15.

Weitere Informationen SC Freiburg II - Eintracht Frankfurt II 0:0 (0:0) Tore: -

Rote Karte: Steinmann (65./Freiburg)

Zuschauer: 1.055 Ende der weiteren Informationen

Steinbach unterliegt in Bahlingen

Der TSV Steinbach Haiger konnte zu Gast beim Bahlinger SC seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Der TSV unterlag in Unterzahl mit 0:1 (0:0) und ist nun Tabellenachter.

Weitere Informationen Bahlinger SC - TSV Steinbach Haiger 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Bektashi (68./HE)

Gelb-Rote Karte: M. Jung (81. Steinbach)

Zuschauer: 715 Ende der weiteren Informationen

Keine Tore in Fulda

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz tat sich bei ihrem Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Göppingen schwer und kam zu keinem Treffer. Die Gäste allerdings auch nicht, daher endete die Partie torlos. Die Osthessen bleiben auf Tabellenplatz neun stehen.