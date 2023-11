Hessische Duelle in der Regionalliga

In der Regionalliga Südwest stehen am Wochenende gleich zwei hessische Duelle an.

Am Samstag (14 Uhr) treffen der TSV Steinbach Haiger und die kriselnden Offenbacher Kickers aufeinander. Zudem messen sich am Sonntag (14 Uhr) die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und der FSV Frankfurt.

Die beiden anderen hessischen Teams sind samstags um 14 Uhr im Einsatz: Hessen Kassel trifft mit seinem neuen Trainer Alexander Kiene im Heimspiel auf Balingen und die U21 von Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem FC-Astoria Walldorf zu tun.