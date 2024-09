Kurz nach dem Saisonstart ist Trainer Daniyel Cimen vom FC Gießen zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gewechselt. Nun beginnt er seinen neuen Posten mit einem Spiel gegen den FSV Frankfurt.

In seinem ersten Spiel als Trainer der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bekommt es Daniyel Cimen in der Regionalliga Südwest mit einem Hessen-Konkurrenten zu tun. Der gut gestartete FSV Frankfurt ist am Samstag (14 Uhr) zu Gast. Der KSV Hessen Kassel bekommt es zeitgleich mit dem FCA Walldorf zu tun, der TSV Steinbach Haiger tritt bei den Stuttgarter Kickers an. Während die Partie der U21 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Gießen nach dem Todesfall von SGE-Jugendtrainer Helge Rasche verschoben wurde (Termin noch offen), ist Tabellenführer Kickers Offenbach am Sonntag (14 Uhr) bei Eintracht Trier gefordert.