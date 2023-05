Am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison hat sich der TSV Steinbach Haiger mit einem Sieg die Vizemeisterschaft gesichert. Auch Kickers Offenbach, der FSV Frankfurt und Fulda waren erfolgreich.

Der TSV Steinbach Haiger setzte sich am Samstagmittag gegen den bereits aufgestiegenen SSV Ulm mit 3:1 (1:1) souverän durch und bejubelte im Anschluss die Vizemeisterschaft der Regionalliga. Dino Bisanovic (25.), Serkan Firat (48.) und Sasa Strujic (70.) schossen die drei Treffer für die Gastgeber.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - SSV Ulm 3:1 (1:1) Tore: 1:0 Bisanovic (25.), 1:1 Stock (26.ET), 2:1 Firat (48.), 3:1 Strujic (70.)

Zuschauer: 1200 Ende der weiteren Informationen

Kickers Offenbach konnte seine verkorkste Saison immerhin mit einem Sieg abschließen. Beim Tabellenletzten aus Trier gewann der OFC verdient mit 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer des Tages erzielte Björn Jopek nach einem Zuspiel von Mike Feigenspan (78.) Der OFC schließt damit die Saison auf Platz sieben ab.

Weitere Informationen Eintracht Trier - Kickers Offenbach 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Jopek (78.)

Zuschauer: 900 Ende der weiteren Informationen

Die beiden Tabellennachbarn aus Kassel und Worms trennten sich am Samstagmittag mit 1:1-Unentschieden. Dabei gingen die Nordhessen durch Marco Dawid früh in Führung (10.), jedoch konnten die Gäste noch in der ersten Halbzeit den Spielstand durch Melvyn Lorenzen ausgleichen (25.). Bereits vor dieser Partie war klar, dass Kassel die Klasse halten wird. Mit dem Punkt im letzten Saisonspiel klettert der KSV noch auf Rang 13.

Weitere Informationen Wormatia Worms - Hessen Kassel 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Dawid (10.), 1:1 Lorenzen (25.) Ende der weiteren Informationen

Denkbar knapp konnte der FSV Frankfurt sein letzten Saisonspiel für sich entscheiden. Gegen den VfR Aalen endete die Partie mit 1:0 (1:0). Jake Hirst, der vor der Partie noch sein Karriereende bekannt gab, schoss in der 74. Minute den goldenen Treffer der Partie. Die Bornheimer springen durch ihren Sieg in der Tabelle noch auf Platz fünf.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - VFR Aalen 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Hirst (74.)

Zuschauer: 900 Ende der weiteren Informationen

Auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durfte zum Saisonabschluss am Samstagnachmittag nochmal jubeln. Sie gewann das Duell gegen den SGV Freiburg mit 3:0 (2:0). Jan Lüdke stellte dabei die Weichen schon früh auf Sieg (5.). Dennis Müller (36.) und Eric Ganime (90.) machten mit ihren Treffern den Deckel drauf und entschieden so das Spiel der beiden Neuaufsteiger für Fulda. Endergebnis: Platz elf in der Tabelle.

Weitere Informationen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SGV Freiberg 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Lüdke (5.), 2:0 Müller (36.), 3:0 Ganime (90.)

Zuschauer: 758 Ende der weiteren Informationen