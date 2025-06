Beim Ironman Frankfurt 2025 gehen in diesem Jahr deutlich weniger Profis an den Start als noch 2024. Der Spannung sollte das dennoch keinen Abbruch tun.

Es ist fast schon übersichtlich beim Ironman Frankfurt 2025. Gerade einmal 55 Profi-Athleten haben ihren Start für das Triathlon-Highlight am Sonntag in der Mainmetropole angekündigt (live ab 6.10 Uhr im hr-fernsehen und im Stream auf hessenschau.de). Vergangenes Jahr waren es noch 90. Rechnet man allerdings die Amateure mit, gehen auch in diesem Jahr wieder mehr als 3.000 Eisenmänner und -frauen in Frankfurt und Umgebung an ihre körperliche Grenze.

Der Schwund bei den Profis darf nicht mit Desinteresse verwechselt werden, hat schlicht damit zu tun, dass nur eine Woche später im bayerischen Roth ebenfalls ein Triathlon-Großevent stattfindet. Eine schwierige Entscheidung, die einige Athleten zuungunsten des Ironman Frankfurt fällten.

Das Starterfeld kann sich dennoch sehen lassen, ist gespickt mit Welt- und Europameistern, mit alten Hasen und jungen Herausforderern. "Es ist ein sensationelles Feld. Ich freue mich drauf", sagte jüngst Ex-Profi und hr-Experte Sebastian Kienle. Ein Überraschungssieg ist nicht ausgeschlossen, das hier sind allerdings die fünf Favoriten auf den Titel 2025.

Der dreifache Weltmeister Patrick Lange gehört natürlich bei jedem Rennen zum Favoritenkreis. Zu Frankfurt hat der gebürtige Bad Wildunger aber eine besondere Beziehung. Fünf Mal ging der 38-Jährige in der Mainmetropole bereits an den Start, kein einziges Mal konnte er das Rennen gewinnen. "Der Frankfurt-Fluch ist immer noch nicht besiegt. Das tut mir sehr weh", klagte der Lokalmatador noch vergangenes Jahr im Gespräch mit dem hr-sport, als er enttäuschender Elfter wurde. Vielleicht ist ja 2025 endlich das Jahr des Nordhessen.

In Frankfurt geht Lange übrigens "nur" mit der Rückennummer 2 an den Start. Die 1 gehört Titelverteidiger Kristian Blummenfelt. Der Norweger gewann das Rennen in Frankfurt vergangenes Jahr in Rekordzeit (07:27:21 Stunden) und ist auch in diesem Jahr wieder in Hochform. Nach den Siegen in Texas (ebenfalls mit neuem Streckenrekord) und beim 70.3-Triathlon im französischen Aix-en-Provence plant Blummenfelt in Frankfurt das Titel-Triple.

Noch ein Norweger, noch ein Titelkandidat: Gustav Iden holte 2022 den Weltmeistertitel, den er auf der 70.3-Distanz bereits zwei Mal errang. Mit dem 29-Jährigen ist zu rechnen, auch wenn er in der jüngeren Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Magnus Ditlev war Langes größter Konkurrent bei der Weltmeisterschaft 2024, kam rund acht Minuten nach dem Hessen als Zweiter ins Ziel. In den vergangenen drei Jahren gewann der Däne stets die Challenge Roth, dieses Jahr will er sich nach dem Gewinn der Afrikameisterschaft nun auch die europäische Krone in Frankfurt aufsetzen.

Die Siegesliste von Rodolphe Von Berg (Spitzname: Rudy) ist zwar noch nicht so lang, unterschätzen sollte man den US-Amerikaner deshalb aber nicht. Seine jüngsten Erfolge – Dritter bei der WM auf Hawaii, Dritter in Texas – beweisen, dass Von Berg vorne mithalten kann. Vielleicht reicht es in Frankfurt ja mal wieder zum Platz ganz oben auf dem Treppchen.