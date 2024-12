Großes hr3-Weihnachtssingen in Wiesbaden

Gemeinsam Weihnachtslieder singen ist am schönsten. Deswegen ist es mittlerweile Tradition, dass kurz vor Heiligabend das große hr3-Weihnachtssingen stattfindet. Diesmal in der Brita Arena in Wiesbaden. Mit dabei: Tobi aus der hr3-Morningshow.