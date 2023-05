Gut 250.000 Deutschlandtickets in Hessen verkauft

Kurzmeldung Gut 250.000 Deutschlandtickets in Hessen verkauft

Zehn Tage nach dem Start des Deutschlandtickets ist die Nachfrage in Hessen weiterhin hoch.

Seit dem Vorverkaufsstart am 3. April wurden landesweit über 250.000 Deutschlandtickets erworben, wie Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch sagte. Für Studierende kündigte er ein Semesterticket-Ugrade an. Das Deutschlandticket sei der Renner im Verkehrsverbund RMV, sagte dessen Geschäftsführer Ringat. Über den RMV hätten rund 220.000 Menschen das Ticket gekauft, über die Hälfte mit neuen Abonnements.