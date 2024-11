Amazon plant Lebensmittel-Lieferdienst im Rhein-Main-Gebiet

Der Versandhandel Amazon unternimmt im Rhein-Main-Gebiet einen weiteren Versuch, sich auch im Lebensmittelgeschäft zu etablieren.

Veröffentlicht am 07.11.24 um 17:24 Uhr

Nach dem Start in Berlin sollen ab Dezember auch Amazon-Prime-Kunden aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Produkten des bereits etablierten Händlers Knuspr beliefert werden können, wie beide Firmen am Donnerstag berichteten. Knuspr betreibt bereits ein Logistikzentrum in Bischofsheim (Groß-Gerau) und beliefert rund um Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden und dem Taunus. Knuspr gehört zur tschechischen Rohlik-Gruppe.