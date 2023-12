Mit Traktoren protestierten in Südhessen zahlreiche Landwirte.

Mit Traktoren protestierten in Südhessen zahlreiche Landwirte. Bild © Jürgen Strieder

Bauernprotest mit 130 Traktoren in Südhessen

Mit Traktoren haben Landwirte am Samstag im Kreis Bergstraße gegen Sparpläne des Bundes protestiert.

Wie ein Polizeisprecher sagte, bewegten sich zwei Kolonnen von Lindenfels und Heppenheim nach Bensheim, wo sie zusammengeführt wurden. Von dort aus ging es über Lorsch wieder nach Heppenheim. Dem Sprecher zufolge waren an dem Protestzug insgesamt rund 130 Fahrzeuge beteiligt. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "Jetzt reichts, nicht mit uns!" Laut Polizei verlief die Aktion friedlich.

Die Bundesregierung will Vergünstigungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer für Landfahrzeuge streichen. Dagegen hatte es zuletzt auch in Hessen immer wieder Proteste von Landwirten gegeben, wie vor einigen Tagen in Kassel.