Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Hessen fordert bessere Angebote zur Berufsorientierung junger Menschen.

Laut einer DGB-Umfrage habe nur jeder vierte Auszubildende in Hessen entsprechende Angebote der Agentur für Arbeit in Anspruch genommen. Von diesen wiederum hätte nur die Hälfte die Beratung als hilfreich empfunden. Der DGB fordert den Aufbau von Jugendberufsagenturen in Hessen, die gezielter auf die Berufswahl hin beraten sollen. An der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der DGB-Jugend haben sich 1.575 hessische Azubis beteiligt.