Die Gewerkschaft Verdi hat ihren Warnstreik am Flughafen Frankfurt begonnen - und an zwölf weiteren deutschen Airports gleich auch. Betreiber Fraport rät Reisenden: Kommen Sie erst gar nicht! Kaum ein Flieger dürfte abheben.

Gleich zwei Warnstreiks legen seit Mitternacht den Flugverkehr in Frankfurt lahm. Alle, die am Montag eigentlich ab oder nach Frankfurt fliegen wollten, mussten ihre Pläne bereits nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi ändern. Flughafenbetreiber Fraport hatte Passagiere im Vorfeld bereits dringend geraten, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen.

Auch die Flugsicherung streikt

Seit Mitternacht sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und der Luftsicherheitsbereiche in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Verdi-Sprecher am Montagmorgen bestätigte. Darunter fallen etwa die Flughafenfeuerwehr und die Gepäckabfertigung. Der Warnstreik soll 24 Stunden und damit bis 23.59 Uhr dauern.

Den bereits seit Freitag geplanten Warnstreiks im öffentlichen Dienst schließen sich auch Beschäftigte der Luftsicherheitsbereiche an, wie Verdi am Samstag angekündigt hatte. Diese arbeiten in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie in Service-Bereichen. Für sie wird derzeit ein neuer Manteltarifvertrag mit den Arbeitgebern im Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) verhandelt.

Auch Umstiege vermutlich nicht möglich

Ein Beginn der Reise in Frankfurt werde nicht möglich sein, warnte Fraport am Sonntag. Eigentlich wären für Montag am Frankfurter Drehkreuz etwa 1.170 Flugbewegungen mit mehr als 150.000 Passagieren geplant gewesen. Die Aufgaben für einen vollumfänglichen Flugbetrieb würden ausgesetzt, lediglich ein Notdienst aufrechterhalten.

Auch Verbindungen mit Umstieg in Frankfurt seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht möglich. Betroffene Transferpassagiere sollen den Flugstatus auf der Internetseite ihrer jeweiligen Airline prüfen.

"Der Betrieb am Frankfurter Flughafen wird am Montag ruhen. Daher ist davon abzuraten, dorthin zu kommen", teilte auch die Gewerkschaft Verdi Hessen mit.

Da auch an den Flughäfen in Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Frankfurt, Stuttgart und München gestreikt wird, dürften auch deutschlandweit nur wenige Flieger abheben. An den Airports Weeze bei Düsseldorf und Karlsruhe/Baden-Baden sind nur Beschäftigte des Luftsicherheitsbereichs zum Ausstand aufgerufen.

Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber legten bisher kein konkretes Angebot vor.

In der Luftsicherheit fordert Verdi unter anderem die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 30 Tage Urlaub und Zusatzurlaub für Schichtarbeit sowie die freie Arztwahl bei den regelmäßigen verpflichtenden ärztlichen Eignungsuntersuchungen der Beschäftigten.

Die im Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) organisierten Arbeitgeber kritisierten die Warnstreikausweitung: "Die nun angesetzten Streikmaßnahmen an 13 Flughäfen sind nicht zielführend und unterstreichen lediglich die Maßlosigkeit seitens der Gewerkschaften, mit der wir auch in dieser Verhandlungsrunde wieder einmal konfrontiert werden", sagte BDLS-Verhandlungsführer Christian Huber.

Weitere Informationen Welche Rechte habe ich, wenn mein Flug wegen des Warnstreiks ausfällt? Bei streikbedingtem Flugausfall oder einer Verspätung von mehr als drei Stunden muss die Fluggesellschaft Reisenden eine alternative Beförderung zum Ziel anbieten. Oft werden sie automatisch auf einen anderen Flug umgebucht. Oder die Airline bietet an, das Flugticket in eine Bahnfahrkarte umzuwandeln. Das passiert vor allem bei gestrichenen Flügen innerhalb Deutschlands.

Hängen Passagiere streikbedingt länger am Flughafen fest, müssen Fluggesellschaften Betreuungsleistungen erbringen, etwa in Form von Gastronomiegutscheinen für Getränke und Snacks vor Ort.

Laut Verordnung des europäischen Parlaments ist bei Verspätungen ab drei Stunden am Zielort sowie kurzfristigen Flugabsagen unter gewissen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen von 250 bis 600 Euro pro Passagier vorgesehen.

ist bei Verspätungen ab drei Stunden am Zielort sowie kurzfristigen Flugabsagen unter gewissen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen von 250 bis 600 Euro pro Passagier vorgesehen. Ob Passagiere diese Gelder bei Flugproblemen infolge eines Warnstreiks einfordern können, hängt vereinfacht gesagt davon ab, wer konkret streikt. Sind wie am Montag Teile des Flughafenpersonals in einem Warnstreik, sind die Aussichten auf Entschädigungen eher schlecht. Anders kann der Fall liegen, wenn Mitarbeitende einer Airline streiken. Der Anspruch auf Ersatzbeförderung besteht in jedem Fall und unabhängig davon, ob Passagieren auch eine Entschädigungszahlung zusteht. Ende der weiteren Informationen

Gestreikt wird am Montag außerdem auch am Klinikum Höchst (OP und Anästhesie), dem Klinikum Hanau, dem Betriebshof Bad Homburg Bauhof, der Technischen Verwaltung Hanau, dem Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen Darmstadt und dem Kommunalen IT-Dienstleister EKOMM 21. Am Sonntagabend streikten in Frankfurt die städtischen Bühnen. Mehrere Aufführungen fielen nach Angaben von Verdi aus.