Von Unsicherheit am Finanzmarkt bis hin zu fehlenden Vorbildern: Frauen in Hessen investieren seltener in Aktien oder Fonds als Männer. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist groß. Dabei legen Frauen ihr Geld oftmals besser an.

Veröffentlicht am 13.05.25 um 17:19 Uhr

Die Wohnung ist eingerichtet, der Urlaub gebucht, das Konto im Plus – alles läuft. Und doch bleibt eine Frage oft unbeantwortet: Was passiert eigentlich mit dem Geld, das übrig bleibt? Viele Frauen in Hessen parken es lieber auf dem Konto, statt es zu investieren.

In Hessen sind laut "Hessenmonitor Finanzkompetenz " knapp 30 Prozent der Frauen am Aktienmarkt beteiligt. Bei Männern sind es doppelt so viele. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist groß. Dabei zeigen Studien: Frauen investieren besser. Durchgeführt wurde der Monitor vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE.