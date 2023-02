Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts kommt es am Donnerstag vor allem in Fulda zu Warnstreiks. Behörden warnen vor Engpässen, Schwimmbäder bleiben geschlossen und am Klinikum herrscht Notbetrieb.

Die Gewerkschaft Komba, die zum Beamtenbund dbb gehört, hat zu dem Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. "Wertschätzung sieht anders aus!", heißt es in einer Mitteilung. Der Aufruf bezieht sich auf ganz Hessen, der Schwerpunkt liegt allerdings in Fulda. Hier ist für den Vormittag eine Demonstration und Kundgebung am Universitätsplatz geplant, erwartet werden rund 500 Teilnehmer.

In vielen Kreisbehörden wie etwa der Zulassungsstelle, beim Bürgerservice oder im Jobcenter könne es zu Verzögerungen kommen, teilte die Fuldaer Kreisverwaltung mit. Das Sportbad Ziehers und das Stadtbad Esperanto bleiben geschlossen.

Notdienst im Klinikum Fulda

Betroffen von den Arbeitsniederlegungen ist auch das Klinikum Fulda. Sorgen um die medizinische Versorgung müsse sich aber niemand machen, sagte Thomas Menzel, Vorstandssprecher des Klinikums. Die Geschäftsleitung des Krankhauses und die Gewerkschaft hätten sich auf eine Notdienst-Vereinbarung verständigt.

Es sei aber durchaus möglich, dass einzelne geplante Operationen verschoben würden, so Menzel: "Aufgrund der ohnehin schon angespannten Personalsituation ist nicht auszuschließen, dass es kurzfristig zu Absagen bereits geplanter und nicht-dringender Diagnostik und Therapie kommen kann." Er bitte die Patientinnen und Patienten bereits vorsorglich um Verständnis.

Forderung: 10,5 Prozent mehr Gehalt

Komba fordert bundesweit 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro pro Monat mehr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sowie die Erhöhung der Ausbildungs-, Studierenden- und Praktikantenentgelte um 200 Euro. Auf der Wunschliste der Gewerkschaft steht auch eine unbefristete Azubi-Übernahme.