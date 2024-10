IG Metall ruft zu Warnstreik auf - auch in Hessen

In den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall für Dienstag im Bezirk Mitte eine Warnstreikwelle angekündigt.

Veröffentlicht am 25.10.24 um 14:40 Uhr

Aufgerufen sind demnach Beschäftigte aus 38 Betrieben in Hessen und weiteren Bundesländern. Aktionen sind unter anderem bei Federal-Mogul in Wiesbaden und Norma in Hanau geplant.