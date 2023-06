Ikea-Beschäftigte im Warnstreik in Hofheim

Hunderte Beschäftigte von Ikea haben am Donnerstag mit Warnstreiks Druck im Tarifkonflikt des Einzelhandels gemacht.

An den Arbeitsniederlegungen und einer Kundgebung vor der Deutschland-Zentrale von Ikea in Hofheim (Main-Taunus) nahmen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 600 Mitarbeiter aus deutschlandweit rund 35 Einrichtungshäusern teil. Sie seien mit Bussen teils Hunderte Kilometer angereist. Verdi fordert für die 235.000 Branchenbeschäftigten in Hessen eine Erhöhung der Stundensätze um einheitlich 2,50 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.