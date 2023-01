"Dieser Wald ist besetzt" steht auf einem Transparent in dem von Klimaaktivisten besetzten Fechenheimer Wald in Frankfurt.

Die Frankfurter Polizei bereitet sich auf die Räumung des Fechenheimer Waldes vor. Für die Dauer des Einsatzes soll die angrenzende Autobahn gesperrt werden. Aktivisten wollen mit Eilanträgen die Rodung des Waldes verhindern.

Die Frankfurter Polizei hat am Mittwoch Näheres zur anstehenden Räumung des Fechenheimer Waldes bekannt gegeben. Ein Teil des Waldes ist von Umweltaktivisten besetzt. Sie wollen verhindern, dass Bäume für den Ausbau der A66 gefällt werden.

Durch den Polizeieinsatz werde es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen, sagte Polizeipräsident Stefan Müller. Unter anderem müsse für die Dauer des Einsatzes die A66 gesperrt werden. Bis zu welcher Stelle die Autobahn dann noch befahrbar sein wird, blieb zunächst offen.

Ebenfalls unklar ist, wann die Räumung des etwa drei Hektar großen Waldstücks beginnt. Aus taktischen Gründen machte Müller dazu keine Angaben. Es wird damit aber noch in dieser Woche gerechnet. Für den Einsatz sperrte das Forstamt am Dienstag eine Sicherheitszone um das geplante Rodungsgebiet. Die A66 soll dort weitergebaut und mit dem geplanten Riederwaldtunnel an die A661 angeschlossen werden.

"Sicherheit steht an erster Stelle"

Wie lange der Einsatz dauern wird, könne man frühestens nach zwei bis drei Tagen abschätzen, führte Müller weiter aus. Aus Sicht der Polizei stellen die im Wald errichteten Baumhäuser und andere Konstruktionen eine besondere Gefahr bei dem Einsatz dar - besonders dann, wenn sich dort Menschen aufhielten, sagte Müller.

"Wenn Menschen in die Höhe klettern, um die polizeilichen Maßnahmen zu verzögern, gehen sie damit ein sehr hohes Eigenrisiko ein", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidenten. Die Ausbaugegner erhöhten damit auch die Gefahr für Polizisten.

Sicherheit stehe für ihn an erster Stelle, versicherte Müller. Die Polizei werde "kein Risiko zu Gunsten eines schnelleren Einsatzverlaufs eingehen". Ziel sei, dass niemand verletzt werde. Er erwarte, dass dies von allen Beteiligten geteilt werde, sagte Müller.

Rodungen nur bis Ende Februar erlaubt

Der Kampfmittelräumdienst wird während des Einsatzes nach Blindgängern suchen. Die freigegebenen Flächen sollen anschließend sofort gerodet werden. Die Fällarbeiten müssen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Danach sind Bäumfällungen wegen der beginnenden Nist- und Brutzeiten der Vögel nicht mehr erlaubt.

Einige Eichen in der Mitte der Fläche will die Autobahn GmbH in diesem Winter nicht fällen: Grund ist ein Gutachten zum geschützten Heldbockkäfer, der demnach in den Bäumen leben könnte. Zu Beginn der Arbeiten will die Autobahn GmbH zunächst Baustraßen um die Eichen herum bauen. Diese sogenannten Habitatbäume sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt gefällt werden.

Ausbaugegner kündigen Protest an

Die Aktivisten, die sich in dem Waldstück aufhalten, bekräftigten in einer Mitteilung in der Nacht auf Mittwoch, dass sie das Waldgebiet im Frankfurter Osten nicht verlassen wollen. Sie planen für den "Tag X", also den Tag des Räumungsbeginns, eine Kundgebung und Mahnwache an der U-Bahn-Haltestelle Kruppstraße der Linien U4/U7.

"Wenn der Tag X kommt, wenn die Polizei im Fechenheimer Wald anrückt und wenn der Anmarsch der Kettensägen droht, werden wir erneut - ganz massiv - gegen dieses irrsinnige Bauprojekt der Ampel im Bund und der schwarz-grünen Landesregierung protestieren", heißt es in einer Mitteilung der Bürgerinitiative Riederwald.

Gegengutachten zum Heldbockkäfer

Der Umweltschutzverband BUND und die Bürgerinitiative reichten am Dienstag ein Gegengutachten zum geschützten Heldbockkäfer bei den Behörden ein und verlangten einen Rodungsaufschub, bis ihr Gutachten von Behörden geprüft sei. Andernfalls wollten sie vor Gericht ziehen, hieß es.

Die Linke im Landtag forderte die Landesregierung auf, die Räumung und Rodung des Waldes "unverzüglich auszusetzen" und verwies darauf, dass ein Waldbesetzer gegen die Betretungsverbote für das Rodungsgebiet und die Pufferzone im Fechenheimer Wald Widerspruch eingelegt habe. Die Rechtslage müsse "geklärt werden, solange der Wald noch steht". Das Verkehrsministerium teilte auf hr-Anfrage mit, dass es "keine rechtliche Grundlage für einen weiteren Aufschub" sehe.

Eilantrag an den Verwaltungsgerichtshof

Dessen ungeachtet hat der Bundesverband der Naturfreunde am Mittwoch einen Eilantrag an den Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel geschickt. Der Verband verlangt einen sofortigen Aufschub der Rodung. Es müsse genauer untersucht werden, wo genau der streng geschützte Eichenheldbockkäfer in dem Waldstück lebe. Vorher dürften keine Tatsachen geschaffen, also Bäume gefällt werden. Außerdem wenden sich die Naturfreunde an den VGH grundsätzlich gegen die geplante Rodung. Ein VGH-Sprecher bestätigte dem hr den Eingang des Antrags.

Auch beim Verwaltungsgericht Frankfurt ist ein Eilantrag gegen das Projekt eingegangen. Ein Ausbaugegner, der in dem betreffenden Waldstück in einem Baumhaus wohnt, wendet sich gegen die Sperrung des Waldes. Er wolle weiter sein Baumhaus nutzen, unbehelligt von der Polizei, erklärte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts. Das Gericht werde in den kommenden Tagen darüber entscheiden.