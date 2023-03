Der Stillstand im Überblick

Der bundesweite Verkehrsstreik hat am frühen Montagmorgen nach Gewerkschaftsangaben den Schienenverkehr in Hessen lahm gelegt. "Es geht gar nichts mehr", sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die hessenweit mehr als 100 Stellwerke würden "weitestgehend bestreikt". Auch im öffentlichen Nahverkehr sei die Streikbeteiligung hoch, so die Gewerkschaft Verdi. Mit dem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaften gemeinsam den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen.

Betroffen von der beispiellosen Warnstreik-Aktion sind der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Außerdem kam der öffentliche Nahverkehr vielerorts in Hessen zum Erliegen: Im Rhein-Main-Gebiet fallen die S-Bahnen weitgehend aus. In Kassel bleiben die städtischen Busse und Straßenbahnen im Depot. In Wiesbaden steht der städtische Busverkehr, in Frankfurt die Straßenbahnen und U-Bahnen. Auch am Frankfurter Flughafen geht kein Flieger.