Rund 150 Azubis haben in Kassel für mehr Geld und eine Übernahmegarantie demonstriert. Die Vergütung reiche kaum, um die Fixkosten zu decken, beklagen sie. Die Aktion ist Teil des bundesweiten Jugendstreiktags. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi.

Es ist vor allem die Sorge ums Geld, die Nico Dilling am Mittwoch auf die Straße getrieben hat. Der 24-Jährige macht eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Kassel. 1.000 Euro verdient er in seinem letzten Lehrjahr, wie er erzählt. "Das reicht in der momentanen Lage nicht mehr."

Ohne Unterstützung von Eltern und Verwandten laufe es nicht, so Dilling. Gerade eine eigene Wohnung oder ein WG-Zimmer fresse den Hauptteil des Azubi-Gehalts auf. Dazu die Angst, die Ausbildung nicht beim ersten Versuch zu schaffen und weiter auf finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein.

Gemeinsam mit rund 150 anderen Auszubilden aus dem öffentlichen Dienst hat er deshalb in Kassel für mehr Geld und eine sichere Übernahme protestiert.

Nico Dilling nach der Kundgebung am Kasseler Hauptbahnhof. Bild © Christian Vogel/hr

Geld, Urlaub, Übernahme

Der Jugendwarnstreik war Teil einer bundesweiten Aktion. Verdi hat nach eigenen Angaben mit 4.000 streikenden Azubis an acht Standorten gerechnet, Kassel war dabei der einzige in Hessen. Zusammen zogen die jungen Menschen hier vom Klinikum bis zum Hauptbahnhof.

Verdi sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, für Nachwuchs zu sorgen - der wachsende Fachkräftemangel sei in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes spürbar. Deshalb müsse dieser für junge Menschen attraktiv bleiben, so Stefan Claus, Landesjugendsekretär von Verdi in Hessen.

Bildergalerie Das sagen Azubis zu ihrer Situation Bild 1/4 | Lona Wiemers, MTR-Schülerin "Wenn sich nichts ändert, ist es ein Hamsterrad. Die Leute überarbeiten sich, werden krank. Die Leute, die dann noch da sind, müssen wieder mehr arbeiten und werden dann auch krank, weil sie überlastet sind. So funktioniert das einfach nicht mehr." Bild © Christian Vogel/hr | zur Galerieansicht Bild 2/4 | Mirco Kloß, macht eine Ausbildung zum Erzieher "Wir haben eine Vergütung, die vorne und hinten nicht reicht. Ich muss nebenbei immer noch einen Nebenjob machen, damit ich mir meine Fixkosten und die Miete leisten kann - und am Ende des Monats noch was zurücklegen kann. Ohne meinen Nebenjob würde das nicht funktionieren." Bild © Christian Vogel/hr | zur Galerieansicht Bild 3/4 | Luisa Ostermann, 1. Lehrjahr in der Pflege "Wenn sich nichts ändert, dann stirbt die Pflege. Der Beruf wird einfach aussterben. Es ist jetzt schon ein Fakt, dass es zu wenig Fachkräfte gibt – und das ist schon jahrelang so. Wenn sich da nichts ändert, dann wird das nur noch schlimmer werden." Bild © Christian Vogel/hr | zur Galerieansicht Bild 4/4 | Lukas Völxen, macht eine Ausbildung in einer Kita "Ich möchte pädagogische Angebote machen und die Kinder fördern. Aber ich kann das nicht gewährleisten, weil Personal fehlt und die Überlastung extrem hoch ist. Wir haben die ganze Zeit eine Notsituation und versuchen, unsere Leute so aufzuteilen, dass wir für jede Gruppe genug Fachpersonal haben - und das in einem Stadtteil, der sehr davon profitieren würde, wenn wir bessere pädagogische Arbeit leisten können." Bild © Christian Vogel/hr | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Vergütungen für Auszubildende, Dual-Studierende und Menschen im Praktikum um 200 Euro im Monat, dazu eine unbefristete Übernahme. Wie für alle anderen Beschäftigten soll es auch für sie drei freie Tage mehr geben, für Gewerkschaftsmitglieder einen weiteren.

"Schon allein, um junge Menschen für die Berufe zu begeistern und auch nach der Ausbildung attraktiv zu bleiben, müssten die Arbeitgeber unseren Forderungen nachkommen, ohne mit der Wimper zu zucken", so Claus.

"Die Leute haben das satt"

"Wir wollen den Förderungen der Nachwuchskräfte in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes Nachdruck verleihen", sagt auch Maximilian Pawalk, Gewerkschaftsjugendsekretär in Nordhessen. Der Arbeitgeber habe auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. "Die Leute haben das satt, sagen es reicht und streiken jetzt."

Die Inflation sei seit der letzten Tarifrunde weiter fortgeschritten, die Preise seien weiter gestiegen, so Pawlack, "deshalb muss die Ausbildungsvergütung endlich steigen". Der Jugendwarnstreik war Teil der erneuten Verdi-Streiks in Kreisen, Städten und Gemeinden in Südhessen sowie in Fulda und Frankfurt am Mittwoch.

"Wir haben als junge Generation viel gelitten"

Nico Dilling ging es beim Streik auch um Sichtbarkeit für den öffentlichen Dienst und dass seine Generation dort "mehr verdient hat". Die Jungen seien bis jetzt häufig hinten runtergefallen, "Politik und die Gesellschaft nehmen uns noch nicht so wahr, wie wir das gerne hätten", so der Azubi.

Erst die Corona-Pandemie, jetzt die Energiekrise - "wir haben als junge Generation viel gelitten". Es gehe allen schlecht damit, zu wenig Geld für Urlaub oder Freizeitaktivitäten zur Verfügung zu haben. Dazu sei es bei so einem niedrigen Einkommen kaum möglich, Rücklagen zu bilden.

Dazu komme der ständige Stress - gerade im Gesundheitswesen - und der Prüfungsdruck. Er kenne Leute, die das irgendwann nicht mehr gepackt hätten, weil sie Geld brauchten und dann als Aushilfe gearbeitet hätten, weil man dort auch ohne fertige Ausbildung mehr verdiene.

Pflege-Azubis im Hamsterrad

Auch Lona Wiemers ist für die Verdi-Forderungen auf die Straße gegangen. Sie macht eine Ausbildung zur Radiologie-Technologin und sieht gerade die Azubis in der Pflege in einem Hamsterrad. "Die Leute überarbeiten sich und werden krank", erklärt sie. Andere übernähmen deren Aufgaben landeten so ebenfalls in Überlastung und Krankheit.

Lukas Völxen und Mirco Kloß machen beide eine Ausbildung zum Erzieher. Wegen des Personalmangels haben sie nach eigenen Angaben zu wenig Zeit für die Kinder. Dazu komme eine Vergütung, die "vorne und hinten nicht reicht", so Kloß. Er hat einen Nebenjob für Miete und Fixkosten - und auch damit er am Ende des Monats noch was zurücklegen kann.

Besser eine Ausbildung in der freien Wirtschaft?

Azubi Dilling wünscht sich mehr Flexibilität - durch ein Zeitkonto. Dann könne er entscheiden, ob er eine Tariferhöhung als Lohn ausgezahlt bekomme oder mehr Freizeit habe. Denn Zeit sei wichtig, beispielsweise für "Vereinstätigkeiten oder politische Aktivitäten", sagt er.

"Deine Mudda wird unterversorgt!": Streikende Azubis vor dem Klinikum Kassel. Bild © Christian Vogel/hr

Sollte bei den Tarifverhandlungen nicht mehr rauskommen, sieht der junge Azubi für die Zukunft schwarz. Dann müsse sich künftig jeder genau überlegen, ob eine Ausbildung im öffentlichen Dienst passe oder ob man nicht besser in die freie Wirtschaft gehe.