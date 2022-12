Der Wasserstoffzug am Dienstag im Bahnhof Bad Homburg.

Der Wasserstoffzug am Dienstag im Bahnhof Bad Homburg. Bild © picture-alliance/dpa

Technische Probleme bremsen die neuen Wasserstoffzüge im Taunus aus. Zur Zeit verkehren nur zwei von sechs Zügen - tags zuvor war es sogar nur einer.

Wasserstoff und die Brennstoffzelle sollen eigentlich eine Technologie der Zukunft sein - doch in der Gegenwart hapert es damit noch etwas. Aus einer Flotte von sechs Wasserstoffzügen, die seit Kurzem im Taunus verkehren sollen, können aktuell nur zwei Züge eingesetzt werden. Das teilte der Betreiber start, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB) am Mittwoch mit. Am Dienstag war nur ein einziger Zug im Einsatz.

Es gebe "technische Probleme" teilte der Betreiber mit. Unter anderem käme es beim Betanken der Fahrzeuge zu Schwierigkeiten im Betriebsablauf.

Tanken offenbar schwierig

Eigentlich sollten die Wasserstoffzüge auf der Linie RB15 zwischen Frankfurt, Bad Homburg (Hochtaunus) und Brandoberndorf (Lahn-Dill) pendeln. Das ist derzeit nicht möglich. Deshalb wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der etwa die Hälfte der Fahrten abdeckt. Rund acht Prozent der Verbindungen fielen aus. Man arbeite zusammen mit allen Partnern an einer schnellen Lösung, teilte das DB-Tochterunternehmen mit.

"Größte Wasserstoff-Flotte der Welt"

RMV-Chef Knut Ringat unterstrich Anfang Dezember noch Hessens Vorreiterrolle bei der Antriebswende. "Durch unseren Taunus fährt nun die größte Wasserstoff-Flotte der Welt", sagte Ringat. Ab Frühjahr 2023 sollten eigentlich zur bestehenden Verbindung auch die weiteren Linien des Taunusnetzes RB11, RB12 und RB16 mit der gesamten Flotte in den Betrieb genommen werden. Insgesamt wurden 27 Wasserstoffzüge bestellt, doch nicht alle seien pünktlich geliefert worden.

Die Bahn ist mit ihrem Problem mit dem Brennstoffzellen-Antrieb derzeit aber nicht allein: In Wiesbaden hat sich der ÖPNV-Dienstleister ESWE am Mittwoch dazu entschieden, seine komplette Flotte wasserstoffbetriebener Busse abzuschaffen. Den Angaben von ESWE-Geschäftsführer Jan Görnemann zufolge habe man sich in "Abwägung aller Argumente" bewusst dazu entschieden, bei einer Neuausrichtung der Fuhrpark-Strategie auf die Wasserstoffbusse zu verzichten.

