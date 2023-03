Ihr Ziel ist eine tariflich festgeschriebene Entlastung: Dafür sind bereits am Montag hunderte Beschäftigte am UKGM in den Warnstreik getreten. Am Dienstag soll sich Verdi zufolge deutlich mehr Personal beteiligen.

Am Montag ist der angekündigte zweitägige Warnstreik am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) angelaufen: Um ihre Forderungen nach einem Tarifvertrag zur Entlastung und Beschäftigungssicherung zu untermauern, sind am ersten Tag rund 450 Beschäftigte verschiedener nicht-ärztlicher Berufsgruppen am Uniklinikum in den Streik getreten. Das teilte Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm am Mittag mit.

Am Dienstag dürften sich nach seiner Einschätzung rund 800 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen an beiden Standorten in Gießen und Marburg beteiligen. Rund drei Viertel der nicht-dringenden Operationen würden Verdi-Angaben zufolge am zweiten Streiktag ausfallen.

Parallel dazu würden Beschäftigte während des Streiks über ihre Forderungen sowie über das Vorgehen nach Ablauf des zuvor gestellten Ultimatums beraten.

100-Tage-Ultimatum bis zum 24. März

Im Dezember 2022 hatten nach Verdi-Angaben mehr als 4.000 UKGM-Beschäftigte ein 100-Tage-Ultimatum an ihren Arbeitgeber unterschrieben. Demnach erklärten sich die Beschäftigten bereit, für ihre Forderungen nach guter Personalbesetzung und Beschäftigungssicherung als letztes Mittel zu streiken, falls es nach Ablauf des Ultimatums keine Verbesserungen gebe.

Nach kommendem Donnerstag ist vorerst ein weiterer Termin bis zum 24. März vorgesehen. An diesem Stichtag endet das 100-Tage-Ultimatum der UKGM-Beschäftigten.

Erst im Januar hatte das Land Hessen dem privatisierte Universitätsklinikum knapp eine halbe Milliarde Euro in den nächsten zehn Jahren zugesprochen - gegen Auflagen. Die Vereinbarung sieht vor, dass das Land von 2022 an das Klinikum mit 45 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. Dabei sollen die Zuschüsse von Jahr zu Jahr wachsen - bis auf gut 54 Millionen Euro im Jahr 2031.

Klinikleitung fordert Erhöhung von Arbeitszeit

"Es gibt keinen Anlass für die heute begonnenen Warnstreikaktionen der Gewerkschaft Verdi", erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber und UKGM-Geschäftsführungsvorsitzende Gunther Weiß. Obwohl die Gewerkschaft erst beim nächsten Verhandlungstermin an diesem Donnerstag (9. März) ihre Forderungen vorstellen wolle, habe sie zu den Warnstreiks aufgerufen. Innerhalb weniger Tage nach Vorstellung der konkreten Forderungen zu einem tragfähigen Abschluss zu kommen, stelle "eine gewaltige, kaum umsetzbare Herausforderung dar", so Weiß.

Wichtigstes gemeinsames Ziel müssten Rahmenbedingungen sein, "die uns helfen, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen oder bereits bei uns tätige Kolleginnen und Kollegen dazu zu bewegen, ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu erhöhen. Dadurch können wir eine echte Entlastung erreichen."

Um die Versorgung der Patientinnen und Patienten an diesem Montag und Dienstag zu gewährleisten, wurden für die Dauer des Warnstreiks Notdienstvereinbarungen geschlossen.

Weitere Informationen Das UKGM Die UKGM ist einer der größten Arbeitgeber in Mittelhessen und die drittgrößte Universitätsklinik in Deutschland. Rund 436.000 Patienten werden an den Standorten Gießen und Marburg jährlich versorgt. 2006 war das Krankenhaus von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung an den privaten Klinikbetreiber Rhön-AG verkauft worden. Seit 2020 ist die Krankenhauskette Asklepios Mehrheitsgesellschafter. Es ist das bundesweit einzige Uniklinikum in privater Hand. Das Land Hessen hält noch fünf Prozent daran. Ende der weiteren Informationen

