Aus vollem Herzen mitsingen, selbst ohne jegliches Talent: In ganz Hessen gibt's in den nächsten Wochen Adventskonzerte für die ganze Familie.

hr3-Weihnachtssingen in Offenbach

Ein ganzes Stadion voller Menschen, und alle singen Weihnachtslieder. Das hr3-Weihnachtssingen findet nach der Coronapause endlich wieder statt und sorgt für weihnachtliche Vorfreude. Mit dabei: Stargast Stefanie Heinzmann. Durch das Konzert führt hr3-Moderator Tobi Kämmerer, der sich übrigens schon auf die Gänsehaut-Stimmung freut, die sich einstellt, wenn ein ganzes Stadion "Alle Jahre wieder" trällert.

Weitere Informationen Wo: Stadion am Bieberer Berg, Offenbach

Wann: Mittwoch, 21. Dezember, 18 Uhr

Dauer: 90 bis 120 Minuten

Empfohlenes Alter: für alle

Eintrittspreis: 8 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmusik mal anders mit der KunterBänd in Kassel

Tolle Stimmung beim "Froh- und Munter-Konzert" in Kassel Bild © KunterBaend

Songs vom Schenken und vom Schnee, vom Wünschen und von Weihnachtsmäusen: Die KunterBänd macht moderne Kindermusik, mal rockig, mal poppig, mal jazzig. Am zweiten Advent steht die Band im Theaterstübchen auf der Bühne.

Weitere Informationen Wo: Theaterstübchen, Kassel

Wann: Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr

Dauer: 60 bis 75 Minuten

Empfohlenes Alter: für alle ab sechs Jahren

Eintrittspreis: 13,70 Euro für Erwachsene, 9,70 Euro für Kinder Ende der weiteren Informationen

Weihnachtssingen auf dem Domplatz in Fulda

Weihnachtslieder zum Mitsingen - auch Fulda setzt auf dieses Konzept. Die Veranstalter, ein Zusammenschluss der Fuldaer Kirchen und Kulturverbände, hoffen auf einen Riesen-Chor von 3.000 Sängern und ganz viel Gemeinschaftsgefühl.

Weitere Informationen Wo: Domplatz, Fulda

Wann: Samstag, 17. Dezember, 18 Uhr

Dauer: um die 90 Minuten

Empfohlenes Alter: für alle

Eintrittspreis: gratis Ende der weiteren Informationen

"S(w)inging Christmas for Kids" mit der hr-Bigband in Frankfurt

Mal fetzig, mal besinnlich - die hr-Bigband beim Weihnachtskonzert Bild © hr

Jazzig-beschwingt geht es bei der hr-Bigband zu. Sie lädt am zweiten Adventswochenende gleich zweimal in den hr-Sendesaal ein. Ob "Alle Jahre wieder", "O Tannenbaum" oder "We wish you a merry Christmas" - auch bei diesem Konzert darf kräftig mitgesungen werden, selbstverständlich nicht nur von den Kleinen.

Weitere Informationen Wo: hr-Sendesaal, Frankfurt

Wann: Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, jeweils 15.30 Uhr

Dauer: 60 bis 75 Minuten

Empfohlenes Alter: für alle

Eintrittspreis: 12 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder Ende der weiteren Informationen

Weihnachtskonzert des hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt

"Christmas all over the World" - klassische Musik aus der ganzen Welt führt das hr-Sinfonieorchester bei seinem Weihnachtskonzert auf. Auf dem Programm stehen unter anderem Peter Tschaikowskys "Nussknacker" und "Winter Night" von Frederick Delius. Weihnachtslieder werden auch hier gesungen. Mit Orchesterbegleitung dürften die besonders festlich klingen.

Weitere Informationen Wo: Alte Oper, Frankfurt

Wann: Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr

Dauer: um die 75 Minuten

Empfohlenes Alter: für alle

Eintrittspreis: 24 Euro für Erwachsene, 9 Euro für Kinder Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmusical "Der kleine Lord" in Friedberg und Hofheim

Aufwendiges Bühnenbild und historische Kostüme beim Musical "Der kleine Lord". Bild © Hilda Lobinger /a.gon Theater München

Wer singfaul ist und trotzdem nicht auf musikalische Adventsstimmung verzichten möchte, könnte in Friedberg oder Hofheim am Taunus glücklich werden. Dort wird nämlich das Weihnachtsmusical "Der kleine Lord" aufgeführt. Den Stoff dürften die meisten aus dem gleichnamigen Film kennen. Nun also die Musical-Version, gleichermaßen für Jung und Alt.

Weitere Informationen Aufführung in Friedberg Wo: Stadthalle, Friedberg

Wann: Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr

Dauer: um die zwei Stunden mit Pause

Empfohlenes Alter: für alle ab fünf Jahren

Eintrittspreis: 20 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Aufführung in Hofheim am Taunus Wo: Stadthalle, Hofheim am Taunus

Wann: Mittwoch, 14. Dezember, 20 Uhr

Dauer: um die zwei Stunden mit Pause

Empfohlenes Alter: für alle ab fünf Jahren

Eintrittspreis: 26 Euro für alle Ende der weiteren Informationen