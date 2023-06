Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

18. Juni - Kräuter- & Märchentag mit verkaufsoffenem Sonntag

In der Innenstadt, im Märchenhaus und im Klostergarten, von 11 bis 18 Uhr

Brechen

17. Juni - KidsforKids

Sommerfestival, mit Kinderkonzert, Show- und Mitmachtanz, Tombola, Hüpfburg u.a., in Niederbrechen, ab 13 Uhr

Büdingen

17./18. Juni - Büdinger Weinfest

Auf dem Marktplatz, ab 13 Uhr, ab 15.30 Uhr Entenrennen, ab 19 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Konzert u.a.

Gießen

15./16. Juni - Mittelaltermarkt

Auf Kloster Schiffenberg, jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Hanau

17. Juni - Stadtteilfest

Im Bereich Schulstraße /Rathausstraße in Klein-Auheim, mit Live-Musik, Theater u.a., von 11 bis 23 Uhr

Hofgeismar

16. Juni - Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 15 bis 19 Uhr

Langgöns

17./18. Juni - Gemeindefest mit Old- und Youngtimertreffen

Unter den Linden in Niederhofen, am Samstag ab 15.30 Uhr mit Live-Musik, am Sonntag ab 10.30 Uhr

Raunheim

16. bis 18. Juni - Wein- und Genuss-Festival

Am Airport Garden, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Runkel

16./17. Juni - Brauer- & Brennerfest

Im Berggarten des JWB Lahngold, jeweils von 17 bis 24 Uhr

