Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Allendorf (Lumda)

10. März - Kreativmarkt der Landfrauen

Im Bürgerhaus, von 11 bis 17.30 Uhr

Erlensee

10. März - Österlicher Hobby- & Künstlermarkt

In der Erlenhalle, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

9./10. März – Kükenschau

Beim Geflügelzuchtverein Frankfurter Berg, Ginsterweg 1b, jeweils von 10 bis 17 Uhr

10. März – Ostermarkt

In der Zehntscheune Praunheim, Graebestraße 6, von 12 bis 18 Uhr

Gelnhausen

10. März - Hobbykunst-Ausstellung

In der Sport- & Kulturhalle Meerholz, von 11 bis 16.30 Uhr

Groß-Gerau

10. März - Shabby-Markt

In der Stadthalle, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Michelstadt

9./10. März – Ostereiermarkt

In der Erwin-Hasenzahl-Halle, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Niederdorfelden

10. März – Vogelbörse

Im Bürgerhaus, von 7.30 bis 12 Uhr

Oberursel

9. März – Osterbasar

An der Auferstehungskirche, Ebertstraße 11, von 14 bis 17 Uhr

