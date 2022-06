So soll es aussehen, wenn die Stadtautobahn gesperrt und für das Stadtfest genutzt wird. (Fotomontage)

So soll es aussehen, wenn die Stadtautobahn gesperrt und für das Stadtfest genutzt wird. (Fotomontage) Bild © Monika Bunk

Feier auf der Autobahn: "Tischlein-deck-dich" in Marburg

Am Pfingstsonntag ist die Marburger Stadtautobahn fast den gesamten Tag gesperrt. An 800 Biertischen feiert die Stadt ihren 800. Geburtstag. Autofahrer sollten das Gebiet noch aus einem anderen Grund meiden.

Im Rahmen der Feier zum 800. Stadtgeburtstag sperrt Marburg am Pfingstsonntag seine Stadtautobahn. 370 Vereine, Institutionen, Nachbarschaftsverbünde, Ehrenamtliche und Unternehmen bauen eine Geburtstagstafel bestehend aus 800 Festzeltgarnituren auf und präsentieren sich. Die Stadtautobahn wird auf einer Länge von 2,5 Kilometern dicht gemacht.

Warum ausgerechnet die Stadtautobahn? "Wir hatten das Ziel: 800 Festzelt- oder Biertisch-Garnituren", erklärt "Marburg800"-Koordinator Richard Laufner. "Wenn man die alle direkt aneinander stellt, sind das 1.760 Meter. Das passt nicht in die Stadt. Der einzige Ort, an dem so etwas möglich ist, ist die Stadtautobahn."

Viel Gesang und regionale Kost

An der Partymeile geboten werden Chorgesang, Kinderlieder und Jazz, auch DJs legen auf. Mitmachen können Besucherinnen und Besucher unter anderem beim Müll-Cleanup, beim Bingo oder bei der "Meile des Handwerks". Das Motto der Party: "Tischlein-deck- dich" . Etwas zu essen gibt es an den Tischlein auch, und zwar überwiegend regionale Kost.

Die andere Fahrtrichtung der Stadtautobahn wird an diesem Tag als Fläche für alternative Mobilitätsformen genutzt: Radler, Skater oder Roller-Fahrer können sich hier austoben.

"Umleitungen mit LED-Tafeln beschildert"

An beiden Enden der gesperrten Stadtautobahn werden weiträumige Umleitungen ausgeschildert sein: "Gott sei Dank wussten wir vorher nicht, wie riesig das Ganze wird", sagt Koordinator Laufner augenzwinkernd. "Es muss ja überall so ausgeschildert sein, dass wir hinterher keinen Shitstorm bekommen. Es musste sehr solide geplant und mit auffälligen LED-Tafeln beschildert werden."

Gefeiert wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Geburtstagstafel biete Platz für mindestens 8.000 Menschen, sagt Laufner. Er erwartet allerdings weitaus mehr Besucher, die dann auf der Stadtautobahn flanieren können. Freiwillige stehen dabei bereit, um Personen mit Behinderungen zu begleiten, wie Laufner weiter berichtet.

"Lahntal Total": Route von Biedenkopf bis Marburg

Audiobeitrag Audio Radeln bei "Lahntal total" Audio Der Lahntal-Radweg bei Weilburg. Bild © Lahntal Tourismus Ende des Audiobeitrags

Da am Pfingstsonntag außerdem noch "Lahntal Total" stattfindet, bittet die Stadt Marburg darum, dass alle Besucherinnen und Besucher mit dem ÖPNV anreisen. Es werden zusätzliche Busse eingesetzt, die kostenlos und nach dem Samstags-Fahrplan fahren . Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich vorab informieren, welche Straßen in der Gegend befahrbar sind.

Bei "Lahntal Total" können Radfahrerinnen und Radfahrer auf einer 35 Kilometer langen Aktionsroute von Biedenkopf-Wallau bis Marburg auf den Bundesstraßen B62 und B3 fahren. Dafür sind die betroffenen Streckenabschnitte von 6 bis voraussichtlich 21 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Auf der Strecke bieten die teilnehmenden Kommunen Biedenkopf, Cölbe, Dautphetal und Lahntal eigene Programmpunkte an. Eine Umleitungsübersicht findet sich auf marburg-biedenkopf.de .