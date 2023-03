Von cool bis retro - 10 Minigolf-Anlagen in Hessen

Mit dem Frühling rollt der Minigolfball an: Das Angebot reicht von klassischen Anlagen bis hin zu Minigolf unter Schwarzlicht oder mit 3D-Effekt. Wir haben zehn besondere Bahnen in Hessen gefunden.

Audiobeitrag Audio Die Minigolf-Saison startet Audio Schwarzlicht, XXL oder ganz klassisch: Minigolf geht einfach immer. Bild © picture alliance/dpa | Philipp Schulze Ende des Audiobeitrags

Das besondere an dieser Minigolf-Anlage sind die fluoreszierende 3D-Malereien. Auf 18 Bahnen unternimmt man eine Reise durch drei Themenwelten: das Universum, eine Fantasiewelt und eine versunkene Mayastadt im Dschungel. Ein wetterunabhängiger Spaß für die ganze Familie.

Weitere Informationen Information Fantastic Rooms 3D GmbH & Co. KG

Zur Hoppecke 6

34508 Willingen

Telefon: 05632/9664655

E-Mail: info@fantastic-rooms.de

Internet: www.fantastic-rooms.de



Öffnungszeiten: Geöffnet ab 6. April, die Öffnungszeiten variieren, eine Anmeldung ist erforderlich.

Kosten: 12,50 Euro (Erwachsene), 11 Euro (Kinder bis 13 Jahre) Ende der weiteren Informationen

Mit 1.200 Quadratmetern Fläche ist es die größte Anlage der Region. Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, dass die 18 Kunstrasen-Bahnen sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Die Anlage arbeitet mit der Initiative Grimmheimat Nordhessen zusammen. Deshalb sind einige Parcours auch nach Märchen der Brüder Grimm gestaltet. Besonders faszinierend: Fußballgolf - eine Kombination aus Fußball, Golf und Minigolf.

Weitere Informationen Information Golfpark Gudensberg GmbH & Co KG

Ziegelei 1

34281 Gudensberg

Telefon: 05603/930730

E-Mail: info@golfpark-gudensberg.de

Internet: www.golfpark-gudensberg.de



Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet, montags bis freitags 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 17 Uhr.

Kosten: je nach Anlage Ende der weiteren Informationen

Hier können Minigolf-Fans bei jedem Wetter spielen, denn gespielt wird in einer Halle. Trotzdem hat man das Gefühl, draußen zu sein. Der Kunstrasen, die naturgetreu bemalten Wände und lebensgroßen Deko-Elemente wie Bäume, Steine, Kühe und Schafe lassen die Besucher vergessen, unterm Dach zu spielen. Wer keine Lust auf Golf hat, der kann sich im Indoor-Spielplatz oder im Hochseilgarten vergnügen.

Weitere Informationen Information Abenteuer-Golf Rhön

Hauptstraße 6

36142 Tann-Wendershausen

Telefon: 06682/9708922

E-Mail: info@kletterwald-hoherodskopf.de

Internet: www.rhoen-dorf.de/abenteuer-golf



Öffnungszeiten: In den Osterferien täglich ab 11 Uhr, ansonsten donnerstags und freitags 14 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 11 bis 19 Uhr.

Kosten: 5 Euro pro Runde Ende der weiteren Informationen

Abenteuer Minigolf in Tann in der Rhön Bild © Rhönerland-Zentrum GmbH & Co. KG

Auf 500 Quadratmetern gibt es hier Minigolf in einem ungewöhnlichen Ambiente: Die 18 Bahnen und die Wände sind mit einzigartigen 3D-Motiven bemalt, und das Schwarzlicht schafft eine besondere Atmosphäre. Vier verschiedene Themenwelten warten auf die Spielerinnen und Spieler: Dinosaurier, Unterwasserwelten, Ägypten, das Weltall.

Weitere Informationen Information The Evolution Schwarzlicht Minigolf GmbH

Dreieichstraße 15

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105/9677778

E-Mail: info@the-evolution-minigolf.de

Internet: www.the-evolution-minigolf.de



Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet, dienstags bis freitags 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 21 Uhr.

Kosten: 11,90 Euro (Erwachsene), 10,90 Euro (ermäßigt) Ende der weiteren Informationen

Minigolf mit Schwarzlicht und 4D Effekt in Mörfelden-Walldorf Bild © The Evolution Minigolf

Der Steinbrücker Teich ist ein beliebtes Ausflugsziel. Zu den verschiedenen Spielmöglichkeiten gehört auch eine professionelle 18-Loch-Minigolf-Anlage. Auf den Bahnen hat man den Teich immer im Blick. Der Teich selbst bietet auch Möglichkeiten, sich mit Tret- und Ruderbooten auszutoben. Ponyreiten wird angeboten und im Café kann man sich stärken.

Weitere Informationen Information Oberwaldhaus Café - Restaurant - Hotel

Dieburger Straße 259

64287 Darmstadt

Telefon: 0160/3483453

E-Mail: info@restaurant-oberwaldhaus.com

Internet: www.restaurant-oberwaldhaus.com



Öffnungszeiten: Ab 1. April, Auskunft über Oberwaldhaus. Ende der weiteren Informationen

Den Teich hat man beim Minigolfspielen am Oberwaldhaus immer im Blick. Bild © Oberwaldhaus

Im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen wird mitten im Naturschutzgebiet gespielt. Dadurch liegt die Anlage schön schattig. Die Bahnen aus Natursteinbauten sind ausgeklügelt und fordern die Spieler. Besonderheit: An jeder Bahn stehen Körbchen mit vier verschiedenen Bällen zur Verfügung, dazu bekommt man eine Ballempfehlung. Die Bälle unterscheiden sich in Sprunghöhe, Härte und Gewicht.

Weitere Informationen Information Minigolf-Anlage Hirschgarten

Elisabethenschneise

61350 Bad Homburg vor der Höhe

Telefon: 06172/33375

Internet: www.bgsv-badhomburg.de



Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags 13 bis 20 Uhr, samstags 12 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 20 Uhr, montags Ruhetag (außer an Ostern und Pfingsten). Nur bei trockenem Wetter.

Kosten: 2 Euro pro Runde (Erwachsene), 1 Euro pro Runde (Kinder) Ende der weiteren Informationen

In Bad Homburg gibt es wie beim "echten" Golf ein T zum Abschlagen. Bild © Kerstin Platsch

In Groß-Zimmern geht es über Wassergräben, um Säulen herum und manchmal verlaufen die Bahnen sogar übereinander - natürlich alles in Mini. Das erinnert bisweilen mehr an Golf als Minigolf, zuletzt auch deshalb, weil die Bahnen wie auf dem echten Green mit grünem Kunstrasen ausgekleidet sind.

Weitere Informationen Information Fahrwerk Kartbahn & Eventlocation

Waldstraße

64846 Groß-Zimmern

Telefon: 06071/951122

E-Mail: fahrwerk@fahrwerk.de

Internet: www.fahrwerk.de/adventure-golf



Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr, freitags bis sonntags 10 bis 19 Uhr.

Kosten: 7,50 Euro (Erwachsene), 4,50/5,50 Euro (Kinder/Schüler und Studenten) Ende der weiteren Informationen

In Groß-Zimmern gibt es kreative Hindernisse. Bild © Fahrwerk Groß-Zimmern

In Bensheim wird bis in die Nacht Minigolf gespielt. Dort gilt nämlich eine Flatrate: einmal zahlen und bis zur Dunkelheit spielen. Auf der Anlage im Kronenpark wurden im vergangenen Jahr die Deutschen Meisterschaften ausgetragen.

Weitere Informationen Information Minigolf-Sport-Club Bensheim

Darmstädter Straße 166a

64625 Bensheim

Telefon: 06251/79837

Internet: www.msc-bensheim-auerbach.de



Öffnungszeiten: Ab Mitte März. März: montags bis freitags 14 bis 18 Uhr, samstags 13 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr. April: jeweils bis 20 Uhr. Mai bis August: jeweils bis 21 Uhr. September: jeweils bis 19 Uhr. Oktober: jeweils bis 18 Uhr.

Kosten: 5,50 Euro (Erwachsene), 4,50 Euro (Kinder und Jugendliche), 3,50 Euro (Schüler und Studierende) Ende der weiteren Informationen

In Bensheim wird gespielt, bis es dunkel wird. Bild © MSC Bensheim-Auerbach

Den Ball mitten durch den Hühnerstall jagen - natürlich nur durch den leeren! Das gibt es nur auf dem Gut Hühnerhof in Gründau. Die neun Löcher haben alle einen Bezug zum Thema Landwirtschaft und sind natürlich aus Holz und Sandstein gestaltet. Und nach der Partie lässt man sich das hausgemachte Eis schmecken und genießt einen tollen Blick auf die Wetterau.

Weitere Informationen Information Golfpark Gut Hühnerhof

Am Golfplatz 1

63584 Gründau-Gettenbach

Telefon: 06058/91638470

E-Mail: golf@gut-huehnerhof.de

Internet: www.gut-huehnerhof.de/abenteuer-golf-gut-huehnerhof



Öffnungszeiten: Montags und dienstags 9 bis 16 Uhr, mittwochs bis sonntags 9 bis 21 Uhr.

Kosten: 5,50 Euro Ende der weiteren Informationen

Die Abenteuergolf-Anlage auf dem Gut Hühnerhof ist naturbelassen gestaltet. Bild © Gut Hühnerhof

In Künzell gibt es nicht nur Bahnen auf Beton und Eternit, sondern auch eine Filzgolfanlage - die einzige in Hessen. Auf dem grünen Nadelfilz läuft der Ball völlig geräuschlos. Gut für alle, die sich nach etwas Ruhe sehnen. In Künzell trainiert sogar eine Bundesliga-Mannschaft: die MGC putter Künzell.

Weitere Informationen Information Minigolfpark Künzell

Georg-Stieler-Straße 1a

36093 Künzell

Telefon: 0661/32579, 0170/3815604

Internet: www.mgcputterkuenzell.de



Öffnungszeiten: Ab 1. April bis Oktober, montags bis freitags ab 15 Uhr, samstags, sonn- und feiertags und in den Ferien ab 13 Uhr.

Kosten: 4 Euro (Erwachsene), 2/3 Euro (Kinder/Jugendliche) Ende der weiteren Informationen