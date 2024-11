Der Frankfurter Weg nimmt seit seiner Einführung vor 30 Jahren in erster Linie Heroinabhängige in den Blick. Mittlerweile ist aber Crack das Hauptproblem im Bahnhofsviertel. Das bisherige Modell greift Kritikern zufolge deshalb nicht mehr. Zwar plant die Stadt, Suchthilfezentren speziell für Crack konsumierende Menschen einzurichten.

Der Frankfurter CDU aber geht das nicht weit genug: Sie will die Einführung des sogenannten "Züricher Modells". Das sieht unter anderem mehr Sozialarbeiter, Konsumräume auch in umliegenden Kommunen sowie harte Ordnungsmaßnahmen auf der Straße vor. Außerdem haben in Zürich nur Menschen, die in der Stadt leben, Zugang zu den Konsumräumen.

In Frankfurt ist das bislang nicht der Fall – mehr als die Hälfte der Abhängigen, die die Räumlichkeiten nutzen, lebt nicht in der Stadt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) zeigten sich in der Vergangenheit offen für den Vorschlag, künftig nur noch Frankfurter in die Räume zu lassen. Sie fordern dafür aber Hilfe aus anderen Kommunen und vom Bund.