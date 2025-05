In mehreren hessischen Städten haben mehr als tausend Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert und ein Verbot der AfD gefordert. Die größte Kundgebung gab es in Gießen.

Am Sonntag sind in Hessen im Rahmen einer bundesweiten Aktion zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für ein Verbot der AfD zu demonstrieren.

In Gießen nahmen am Abend rund 500 Teilnehmer an einem Demonstrationszug durch die Stadt teil. in Frankfurt versammelten sich am frühen Abend rund 400 Teilnehmer. Bislang sei alles ruhig, teilte ein Polizeisprecher mit.

In Wiesbaden beteiligten sich etwa 150 Menschen an einem Protestmarsch. Sie zogen vom Deportationsmahnmal am Schlachthof durch die Innenstadt bis zum Michelsberg – zum Denkmal für die einst dort stehende jüdische Synagoge.

In Hofheim versammelten sich rund 100 Teilnehmer zu einer Protestaktion. Alle Versammlungen verliefen friedlich.

Demos in über 60 Städten bundesweit

Insgesamt waren in mehr als 60 deutschen Städten Demonstrationen angekündigt. Das Netzwerk "Zusammen gegen Rechts" und die Initiative "Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt" hatten dazu aufgerufen. Die Organisatoren fordern die Bundesregierung auf, ein Verbotsverfahren gegen die AfD unverzüglich einzuleiten.

Der Verfassungsschutz hatte die AfD in der vergangenen Woche als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen setzt sich die Partei mit einem Eilantrag zur Wehr. Bis zu einer Entscheidung des zuständigen Verwaltungsgerichts Köln legt der Inlandsgeheimdienst die neue Einstufung auf Eis und führt die AfD daher erst einmal weiter nur als sogenannten Verdachtsfall.