Der Leiter des katholischen Limburger Priesterseminars, Christof May, ist tot. Der 49 Jahre alte Theologe wurde leblos gefunden. Einen Tag zuvor hatte ihn Bischof Bätzing wegen "Vorwürfen übergriffigen Verhaltens" von allen Ämtern freigestellt.

"Leider müssen wir Ihnen eine bestürzende Nachricht übermitteln", schrieb der Sprecher des Bistums Limburg, Stephan Schnelle, am Donnerstag in einer E-Mail, die dem hr vorliegt, an Mitarbeitende des Bistums.

"Regens Dr. Christof May ist heute tot aufgefunden worden. Wir sind erschüttert und voller Trauer." May wurde 49 Jahre alt. Er wohnte in Limburg und stammte aus dem Westerwald.

Verstorbener Regens des Bistums Limburg: Christof May Bild © Bistum Limburg

Von allen Ämtern freigestellt, um Vorwürfe zu prüfen

In der E-Mail heißt es weiter, dass der Leiter der Priesterausbildung in Limburg am Vortag "in einem persönlichen Gespräch zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens angehört" worden sei. "Im Anschluss hatte Bischof Georg Bätzing ihn von allen Ämtern freigestellt, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können."

Um welche Vorwürfe im Detail es geht, schrieb Schnelle nicht. Auf hr-Nachfrage am Donnerstagabend wollte sich der Bistumssprecher nicht näher zum Tod des Theologen äußern. Schnelle kündigte eine Stellungnahme des Bistums für Freitag an.

Man habe einen engagierten und sehr geschätzten Seelsorger verloren, heißt es in der E-Mail. "Der Tod von Christof May trifft uns alle."

Regens seit 2018

May hatte das Amt des Regens laut Bistum im September 2018 übernommen. Zuvor war er Pfarrer der Pfarrei St. Anna Braunfels (Lahn-Dill) sowie Bezirksdekan in den katholischen Bezirken Wetzlar und Lahn-Dill-Eder.

Zu seinen Aufgaben als Regens gehörten neben der Leitung der Abteilung Personalausbildung und des Limburger Priesterseminars Aufgaben im Bereich der Kirchenentwicklung.

Bezirksdekan zurückgetreten - Bischof entschuldigt sich

Erst in der vergangenen Woche war im Bistum Limburg der Dekan des katholischen Bezirks Westerwald, Winfried Roth, zurückgetreten. Obwohl es Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn gab, war der katholische Pfarrer zum Bezirksdekan berufen worden.

Bischof Bätzing entschuldigte sich für die Entscheidung und bat die Betroffenen um Verzeihung.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen

