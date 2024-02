Wer wird Germany's Next Topmodel? In der gleichnamigen Casting-Show nimmt Heidi Klum erstmals auch männliche Models unter die Lupe. Drei Hessen und eine Hessin gehen ins Rennen - darunter ein Zwillingspaar.

20 Frauen und erstmals auch 20 Männer - so sieht die Startformation der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) aus. Mehr als 10.000 Männer und Frauen haben nach Angaben von ProSieben an einem offenen Casting in Berlin teilgenommen. 40 von ihnen kämpfen ab diesem Donnerstag Woche für Woche ums Weiterkommen.

Erstmals werden am Ende zwei Menschen siegen - ein Mann und eine Frau - und jeweils 100.000 Euro Prämie und ein Cover auf einer Modezeitschrift als Preis erhalten. Drei Männer und eine Frau aus Hessen haben es unter die Top 40 geschafft. In ihren Vorstellungsvideos zur Casting-Show bekommt man einen ersten Eindruck.

Jermaine (19) aus Kassel

Für Jermaine aus Kassel ist die Welt der Models und Influencer bekanntes Terrain. Der 19-Jährige arbeitet seit zwei Jahren hauptberuflich als Influencer - bei TikTok und Instagram hat er insgesamt gut 800.000 Follower. "Ich lade da jeden Scheiß hoch", sagt er lachend über diese Arbeit.

Als er die Anfrage bekam, das Gesicht für die europaweite Kampagne einer Sportmarke zu werden, hielt er das zunächst für einen Scherz. "Ich dachte, das sei ein Fake." Mit seiner GNTM-Teilnahme möchte er seine alleinerziehende Mutter stolz machen - und von einem möglichen Preisgeld bekäme sie auch etwas ab: "Nicht alles, aber schon ein bisschen was."

Vanessa (22) aus Viernheim

Die 22-jährige Studentin Vanessa aus Viernheim (Bergstraße) bezeichnet sich selbst als "ein bisschen crazy". Kein Wunder, hat sie doch mit der Youtuber-Gruppe The Real Life Guys Freunde, die regelmäßig verrückte Dinge tun. Mit einem Bobbycar von einer XXL-Rutsche sausen oder in Eiswasser baden - das kann Vanessa schon auf ihrer Erledigt-Liste abhaken.

Mit ihren Makeln geht die 22-Jährige offen um - ihre Hüftfehlstellung und damit verbunden ein leichtes Humpeln seien für eine Model-Show schon ungewöhnlich. "Viele Menschen erscheinen auf den ersten Blick nicht so perfekt, aber sie sind von Gott vollkommen gemacht", sagt die praktizierende Christin. Ihr Glaube zeige sich allerdings hauptsächlich darin, wie sie mit anderen Menschen umgehe.

Julian (24) aus Frankfurt

GNTM-Kandidat Julian aus Frankfurt - er nimmt gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Luka teil. Bild © ProSieben / Michael de Boer

Zwei Wahl-Frankfurter haben es als Doppelpack in die Top-20-Männergruppe geschafft. "Ich wollte schon immer bei GNTM mitmachen, aber für Männer war das ja nicht möglich", freut sich Julian nun über die Teilnahme und darüber, dass auch sein Bruder Luka eine Einladung bekommen hat.

Optische Unterschiede bei ihnen zu erkennen, sei nicht ganz einfach. "Vom Charakter her ist es aber klar. Ich bin verträumter, er bodenständig", sagt Julian. Den Zwillingen folgen auf ihren gemeinsamen Accounts auf TikTok und Instagram rund 70.000 Fans.

Es ist übrigens nicht das erste Zwillingspaar, das sein Glück bei GNTM versucht. 2017 wurden Eva und Sophie ebenfalls als Paar in die Show gecastet - ins Finale schaffte es keine von ihnen.

Luka (24) aus Frankfurt

GNTM-Kandidat Luka aus Frankfurt - er nimmt gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Julian teil. Bild © ProSieben / Michael de Boer

Der 24-Jährige Luka kommt, wie sein Zwillingsbruder Julian, eigentlich aus Heilbronn (Baden-Württemberg). Beruflich hat es beide nach Frankfurt verschlagen. Gemeinsam haben sie auf der Fashion Week in Berlin schon erste Model-Erfahrungen gesammelt.

"Julian und ich sind ein starkes Team", sagt Luka - und das ist kaum verwunderlich. Doch diese Stärke könnte gleichzeitig zur größten Herausforderung werden. Eine Trennung - je nachdem in welcher Phase der Show - wäre für Luka "die größte Challenge".

Spätestens an diesem Punkt wird Heidi Klum gnadenlos zuschlagen. Denn alle wissen: Nur einer kann Germany's Next (Male) Topmodel werden.