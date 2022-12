Hessisches Kulturgut bemalen, einen Mord auf einer Burg bezeugen oder märchenhafte Musicals erleben: Kultur lässt sich in Hessen optimal zu Weihnachten verschenken - und zwar auf die kreative Art. Neun Geschenkideen für die ganze Familie.

1. Ein Abend allein in der Bücherinsel in Dieburg

Wer Lust auf ungestörtes Stöbern durch alle Genres der Literatur hat, kann sich mit Freunden oder der Familie in der Bücherinsel in Dieburg einschließen lassen. Unter dem Motto "Einschließen & Genießen" können sich bis zu zehn Personen ganz ohne Mitarbeitende in der Buchhandlung am Marktplatz für drei Stunden die Zeit zwischen Bücherregalen vertreiben. Wer am Ende der Zeit etwas kaufen möchte, kann das natürlich auch tun.

Website der Bücherinsel Dieburg

Termine: online buchbar ab Juni 2023

Preis: 35 Euro (inklusive einer Flasche Prosecco)

2. Graffiti-Workshop in Hofheim am Taunus

Kennen Sie jemanden, den Sie sich gut hinter einer Spraydose vorstellen können? Oder möchten Sie selbst einmal Hand an eine Dose legen? Dann könnte ein Graffiti-Workshop ein besonderes Weihnachtsgeschenk sein. Bei und mit Graffiti-Künstler Bomber können Teilnehmer einen ganzen Tag mit Graffiti-Kunst verbringen, mit ihrer Geschichte, mit Skizzieren und natürlich dem Sprayen selbst.

Webseite des Bomber Ateliers

Termine: jeweils ein Termin monatlich zwischen Februar und November 2023

Preis: 190 Euro pro Person

3. Krimi-Dinner auf der Burg Ronneburg

Ein 4-Gang-Menü kann in mittelalterlicher Atmosphäre auf der Burg Ronneburg genossen werden, Mord inklusive. Zum Beispiel beim Dinner-Theater "Mord in der Abtei Bonifizius", wo in den heiligen Räumen der Abtei ein Mord passiert. Bei dessen Aufklärung sind auch die Gäste gefragt...

Burg Ronneburg Bild © dpa

Website Restaurant Ronneburg

Termine: 28. Januar 2023, 25. Februar 2023, 18. März 2023, 5. Mai 2023

Preis: 98 Euro pro Person

4. Bembel bemalen in Frankfurt

Wer kreative gemeinsame Zeit in Kombination mit hessischem Kulturgut verschenken möchte, könnte auch ein Ticket für eine sogenannte Bembel-Party unter den Weihnachtsbaum legen. Bei dem Event darf ein Bembel-Rohling nach Lust und Laune bemalt werden. Anschließend wird er fachgerecht glasiert und gebrannt. Passend dazu gibt es hessische Snacks und Apfelwein.

Webseite Bembel-Party

Termine: mehrere Termine in Januar, Februar und März 2023

Preis: ca. 50 Euro

5. Führung durchs Staatstheater Darmstadt

Einmal selbst auf der großen Bühne stehen, Kostümfundus und Requisite bestaunen und einfach mal hinter die Kulissen schauen: Das geht bei einer Führung durch das Staatstheater Darmstadt. Das Mehrspartenhaus mit Oper-, Tanz- und Schauspielproduktionen ist die drittgrößte Bühne Deutschlands. Die Führung ist für alle Familienmitglieder ab fünf Jahren geeignet und dauert ungefähr 60 Minuten.

Das Staatstheater Darmstadt am Georg-Büchner-Platz Bild © IMAGO / imagebroker

Webseite Staatstheater Darmstadt

Termine: z.B. 12. und 16. Januar 2023

Preis: 6 Euro pro Person

6. Goldschmiedekurs im Vogelsberg

Vielleicht wäre auch Schmuck eine gute Idee für eine zu beschenkende Person gewesen, bisher konnte aber nichts passendes gefunden werden? Dann könnte ein Goldschmiedekurs eine noch persönlichere Geschenkidee für Weihnachten sein. Das gibt es zum Beispiel in Ulrichstein im Vogelsbergkreis im Goldschmiede-Atelier Schmuck-Werk. Angeboten werden wöchentliche Kurse, Wochenend-Kurse oder auch Trauring-Kurse.

Webseite Goldschmiede-Atelier Schmuck-Werk

Termine: wöchtenlich und auf Anfrage

Preis: zwischen 30 und 220 Euro

7. Brüder Grimm Festspiele in Hanau

Diejenigen, die schon mal die Brüder Grimm Festspiele besucht haben, kennen bereits die märchenhafte Atmosphäre im Amphitheater in Hanau. Wer das noch einmal oder zum ersten Mal erleben möchte, könnte sich selbst und anderen Tickets für die Festspiele schenken. Die Festspiele laufen vom 12. Mai bis 30. Juli 2023 und zeigen verschiedene Märchen-Inszenierungen der Brüder Grimm. Zum Beispiel: Das Musical zur Kult-Geschichte von Aschenputtel.

Webseite der Brüder Grimm Festspiele Hanau

Termine: mehrere Termine im Mai, Juni und Juli 2023

Preis: ab 43 Euro

8. Nachts im Experiminta-Museum in Frankfurt

Sie möchten jemanden beschenken, der oder die nur selten Zeit hat? Dann wäre der späte Abend vielleicht ein passender Zeitpunkt, um (gemeinsam) etwas zu unternehmen. Zum Beispiel: ein Museumsbesuch nach den gewöhnlichen Öffnungszeiten. Das Experiminta ScienceCenter in Frankfurt bietet an jedem ersten Freitag im Monat eine "Nacht im Museum" an, mit immer wechselndem Programm. Gemeinsame Experimente und ein Museumsbesuch mit Taschenlampe inklusive.