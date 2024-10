Paulskirche Frankfurt Anne Applebaum erhält Friedenspreis

Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse erhält die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Verleihung begann mit emotionalen Grußworten.

Die Verleihung des Friedenspreises an Anne Applebaum habe nicht nur positive Reaktionen hervorgerufen, sagte Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, in ihrem Grußwort am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche.

Schmidt-Friderichs ging auch auf die Kritik ein, die die Vergabe des Preises an eine Wissenschaftlerin hervorgerufen hat, die offen Waffenlieferungen an die Ukraine fordere und sich klar gegen Putins Russland als Feind positioniere.

Schmidt-Friderichs: Applebaum hatte andere Perspektive

Schmidt-Friderichs warf einen persönlichen Blick zurück auf Zeiten von Auf- und später Abrüstung, auf den Fall der Mauer und auf die Hoffnung auf ein friedliches, demokratisches Europa. Anne Applebaum habe all diese Entwicklungen als US-Amerikanerin und später auch polnische Staatsbürgerin aus einer anderen Perspektive betrachtet und früh vor zu viel Euphorie gewarnt.

Sie habe gesehen, dass Russland nur kurz "den schwierigen Weg der Demokratisierung" gegangen und dass bald der Wunsch nach alter Stärke aufgekommen sei. Anders als Applebaum hätten sich viele Menschen vor dem 24. Februar 2022, dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, nicht vorstellen können, dass es nach den Balkankriegen wieder einen Krieg in Europa geben könnte.

Bücher "helfen, die Welt zu verstehen, wie sie ist"

Applebaums Bücher "helfen, die Welt zu verstehen, wie sie ist", sagte Schmidt-Friderichs. Sie habe detailliert analysiert, wie ein weltumfassendes autokratisches Netzwerk entstehe, "das die Schwachstellen in unseren demokratischen Systemen für sich zu nutzen weiß."

Gerade die Lektüre von Applebaums beiden jüngsten Büchern sei "schmerzhaft" und zwinge zum Handeln.: "Frieden ist kein Geschenk. Frieden ist die größte Aufgabe unserer Zeit", betonte Schmidt-Friderichs.

Josef: "Pflicht, die Demokratie zu verteidigen"

Zuvor hatte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) Applebaum für ihre Unterstützung der Ukraine und ihre frühen Warnungen vor den autoritären Bestrebungen Russland gedankt. Es sei wichtig, Autokraten entgegenzutreten, sagte Josef. "Es ist unser alle Pflicht, die Demokratie zu verteidigen."

Der Preis

Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis wird seit 1950 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Preisträger des vergangenen Jahres war Salman Rushdie.

Applebaum wurde als Kind jüdischer Eltern in den USA geboren. Neben der US-amerikanischen besitzt sie auch die polnische Staatsbürgerschaft. Sie ist mit Radoslaw Sikorski verheiratet, dem heutigen Außenminister Polens. Sie arbeitet als Journalistin und schrieb Bücher wie "Der Gulag" (2003), "Der Eiserne Vorhang" (2012), "Die Verlockung des Autoritären" (2021) und zuletzt "Die Achse der Autokraten" (2024).