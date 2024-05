Comic-Fans aufgepasst: Am Samstag kommen Sammler wieder voll auf ihre Kosten, denn dann ist Gratis Comic Tag. In diesem Jahr werden kostenlose Spezialausgaben für Kinder verteilt. Bringt eine solche Aktion auch etwas für die Leseförderung?

An Samstagen ist traditionell einiges los im Bibliothekszentrum Klosterbau in Friedberg (Wetterau). Vor allem Familien kommen, um in den Bücherregalen zu stöbern oder sich Filme auszuleihen.

An diesem Samstag könnte es noch voller werden: Das Bibliothekszentrum beteiligt sich zum ersten Mal am "Gratis Comic Tag”, an dem Händler und Bibliotheken im ganzen Land Comics an Interessierte verteilen.

"Comics bringen Spaß"

Zum ersten Mal werden ausschließlich Kindercomics ausgegeben – und das ist einer der Gründe, warum die Friedberger Stadtbibliothek mitmacht.

Die Lesecouch in der Friedberger Stadtbibliothek. Bild © Andreas Lürding

"Comics bringen Kids dazu, richtig Spaß zu haben - gerade diejenigen, die nicht so gerne lesen, die vielleicht Angst vor den vielen weißen Seiten mit den schwarzen Buchstaben haben", erklärt Bibliotheksleiterin Birgit Bergmann. Sie hoffe, mit der Aktion viele Kinder in die Bibliothek locken – auch solche, die noch keine Stammkunden sind.

21 Comics stehen auf dem Programm

Den Gratis Comic Tag gibt es mit Unterbrechungen in Deutschland seit 2010. Er ist ein Import des amerikanischen "Free Comic Book Day", der seit 2002 veranstaltet wird.

Diesmal werden 21 Comics verteilt, die die Händler und Bibliotheken vorher in bestimmten Mengen einkaufen müssen. Je nach Größe kosten die Pakete bis zu mehrere hundert Euro.

Von Spiderman bis Geisterwesen

Die Comics werden eigens für den Gratis Comic Tag in einem Sonderformat (17 mal 24 Zentimeter, mit 32, 48 oder 62 Seiten) aufgelegt. Einige sind Teil einer Reihe, einige werden eigens kreiert. Bei Sammlern sind sie so beliebt, dass sie - zum Unmut der Händler - später immer wieder bei Internetauktionen auftauchen.

Thematisch ist eine ganze Bandbreite dabei: Es gibt Marvel-Superheldengeschichten um Spiderman und Co., Comics mit Disney-Figuren wie Arielle, aber auch Graphic Novels, zum Beispiel um ein Geisterwesen im China des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

"Ein Glücksfall für die Leseförderung"

Auch wenn es vor allem darum geht, Aufmerksamkeit für Comics zu erregen und letztendlich den Verkauf anzukurbeln, wie etwa der Carlsen Verlag die Motivation seiner Teilnahme beschreibt, begrüßen Organisationen wie die Stiftung Lesen die Aktion ausdrücklich.

"Comics und Bildergeschichten sind ein Glücksfall für die Leseförderung ", sagt Sabine Uehlein, Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen. Dass sie auch Lesemuffel erreichen könnten, liege zum einen daran, dass sie spätestens seit dem Boom japanischer Mangas hierzulande als eigene Kunstform anerkannt seien.

Zum anderen böten sie bekannte Identifikationsfiguren wie etwa Superhelden. "Es gibt für jedes Alter, für jedes Thema eine besondere Geschichte, die bildstark ist, in ganz unterschiedlichen Stilen", fasst Uehlein die Vorteile zusammen.

"Comics sind nicht einfacher zu lesen"

Verlässliche Studien, wie weit Comics Lesemuffel tatsächlich zu regelmäßigen Lesern machen, sind ihm allerdings nicht bekannt, sagt Jugendbuchforscher Felix Giesa von der Uni Frankfurt.

Das Lesen von Comics müsse zudem als eigene Kompetenz betrachtet werden, führt Giesa weiter aus. "Comics sind nicht unbedingt einfacher zu lesen", betont er. Das liege an einem oft komplexen Zusammenspiel von Bild und Text.

Gratis Comic Tag kann Menschen "abholen"

Es könne also nicht darum gehen, jede oder jeden Comicfan zu einem begeisterten Belletristik-Leser zu machen. Es gehe darum, grundlegende Lesekompetenzen auszubilden, und das könne mit Comics erreicht werden.

Deswegen seien Aktionen wie der Gratis Comics Tag begrüßenswert – wie etwa auch Lesungen oder Ähnliches. "Solche Aktionen haben immer das Potenzial, den einen oder die andere abzuholen", weiß Giesa.

"Es sind Stammkunden daraus entstanden"

Seit 33 Jahren den Comics verfallen: Dirk Hörnle in seinem Laden. Bild © Sonja Fouraté (hr)

Während also Birgit Bergmann in Friedberg auf neue Stammkunden hofft, kann Dirk Hörnle, Inhaber des kleinen Gießener Ladens "Comic-Dealer" auf positive Erfahrungen zurückgreifen. Er hat schon einige dieser Aktionen mitgemacht.

"Es sind manchmal Stammkunden daraus entstanden", berichtet er. Denn: "Für so ein Event kommen die Leute extra hierher, auch von außerhalb, und sie bleiben auch länger." Selbst die bisherige Stammkundschaft entdeckte über solche Aktionen Neues und Unbekanntes.

Am Samstag kann sich jeder kleine Kunde oder jede kleine Kundin bei Dirk Hörnle drei bis vier Comics aussuchen. Im Bibliothekszentrum Klosterbau in Friedberg sind es ein bis zwei. Bei allen teilnehmenden Institutionen (eine Übersicht ist auf gratiscomictag.de zu finden) gilt: Comics gibt’s, solange der Vorrat reicht.