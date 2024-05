Im Ambiente der Frankfurter Skyline oder umgeben von Weinbergen: Bei den hessischen Literatur-Festivals ziehen nicht nur Bücher und Autoren ihre Besucher in den Bann, sondern auch besondere Locations. Vier Festival-Tipps, um die Zeit bis zur Frankfurter Buchmesse zu überbrücken.

Neue Bücher entdecken und renommierte Autoren und Autorinnen treffen - das geht nicht nur rund um die Frankfurter Buchmesse im Oktober. Vier Literatur-Festivals in Darmstadt, Frankfurt, Bad Homburg und dem Rheingau bieten von Mai bis September ein sehr unterschiedliches Programm auch an ungewöhnlichen Orten. Ein Überblick.

In Darmstadt dreht sich alles um Kinder- und Jugendbücher. An verschiedenen Orten in der Stadt und der Umgebung werden im Rahmen des Festivals Lesungen und Veranstaltungen stattfinden, die sich an Kinder von der ersten bis zur achten Klasse richten. Begleitend dazu gibt es einen Schreibwettbewerb mit einer Lesung des prämierten Textes. Auch der "Junge Lyrikpreis" wird vergeben. Alle Festivalbücher gibt es zum Ausleihen in der Stadtbibliothek Darmstadt.

Wann: 13. bis 18. Mai

Wo: Centralstation Darmstadt und weitere Locations

Veranstalter-Homepage: Huch, ein Buch

Einige Lesungen des Jugend- und Kinderliteraturfestivals "Huch, ein Buch" finden in der Centralstation Darmstadt statt. Bild © Kristof Lemp

Bücher und die Türme der Skyline gehören in der Stadt der Buchmesse zusammen und so verbindet LiteraTurm die beiden Frankfurter Wahrzeichen. Die Lesungen finden zum Beispiel im Taunusturm oder im Opernturm statt. Das Motto in diesem Jahr heißt "On Beauty" - alles dreht sich um die Schönheit. Dabei spielen auch der 300. Geburtstag von Immanuel Kant, der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich und der 100. Todestag von Franz Kafka eine Rolle. An sechs Tagen finden insgesamt 24 Veranstaltungen mit mehr als 60 Beteiligten statt.

Wann: 13. bis 18. Mai

Wo: verschiedene Hochhäuser in Frankfurt, unter anderem Taunusturm, Maintor, Westend-Duo

Veranstalter-Homepage: LiteraTurm

Eine Lesung spiegelt sich in der Glasfassade eines Hochhauses. Bild © Alexander Paul Englert

Seit 15 Jahren lesen in Bad Homburg Prominente der deutschsprachigen Film- und TV-Szene an besonderen Orten der Kurstadt. 2024 steht unter dem Motto "Aus Tradition Neues wagen". Dabei wird laut Veranstalter ein besonderer Blick auf zeitgenössische Autorinnen und Autoren geworfen, neue Spielorte werden erkundet, neue Formate getestet. Die klassische Weltliteratur bleibt aber ein Fokus des Festivals. Es lesen unter anderem die Schauspielerinnen Katharina Thalbach und Christiane Paul sowie die Schauspieler Walter Sittler und Sebastian Koch.

Wann: 29. Mai bis 17. Juni

Wo: Erlöserkirche, Spielbank, Kurtheater und Güterbahnhof in Bad Homburg

Veranstalter-Homepage: Bad Homburger Literatur und Poesiefestival

Die Erlöserkirche ist einer der Veranstaltungsorte des Bad Homburger Literatur und Poesiefestivals. Bild © picture-alliance/dpa

Unter dem Motto "WeinLese" gesellt sich zur herbstlichen Traubenlese seit 1993 das Rheingau Literatur Festival. Gelesen wird in Kelterhallen, Weingütern, Burgen und Schlössern. Im Mittelpunkt steht der Dialog mit den Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Es werden Hintergründe und Zusammenhänge der Werke diskutiert. Zudem wird am letzten Tag des Festivals der Rheingau Literatur Preis vergeben - dieses Jahr an Matthias Jügler für seinen Roman "Maifliegenzeit".

Wann: 12. bis 22. September

Wo: verschiedene Locations, unter anderem Burg Schwarzenstein, Kurhaus Wiesbaden, Villa Belverdere Eltville

Veranstalter-Homepage: Rheingau Literatur Festival

Auf der Burg Schwarzenstein wird im Rahmen des Rheingau Literatur Festivals gelesen. Bild © picture-alliance/dpa

