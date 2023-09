"Leseland Hessen" ist Hessens größtes Literaturfestival: Über 100 Autorinnen und Autoren lesen in 55 Städten und Gemeinden. Darunter sind Publikumslieblinge wie Tatort-Star Joe Bausch, aber auch spannende Neuentdeckungen.

Die 21. Auflage von Hessens größtem Literaturfestival ist gestartet. Insgesamt 204 Lesungen mit über 100 Autorinnen und Autoren sind bis zum 3. November geplant. Das Programm gibt es hier, wir stellen fünf besonders interessante Autorinnen und Autoren vor.

Jana Crämer schreibt über die Liebe zu sich selbst. Bild © hr, Raschke Entertainment

Vom Mobbing-Opfer wurde sie zur Mutmacherin: Jana Crämer hat eine Ess-Störung überwunden, 100 Kilo abgenommen und dann ihr Leben selbst in die Hand genommen. In ihrem Podcast und auf mehreren Social-Media-Kanälen lässt sie ihre Community an ihrem Leben teilnehmen, spricht ganz offen über ihren Körper, ihre Krankheiten Lipödem und Multiple Sklerose, aber auch über die Liebe zu sich selbst und zu anderen.

In Bensheim stellt sie ihr Buch "Jana, 39, ungeküsst" und ihren ersten autobiografischen Roman "Das Mädchen aus der 1. Reihe" vor. Begleitet wird sie bei ihren Auftritten von ihrem besten Freund, dem Musiker Batomae, der sich unter anderem als Songwriter für Wincent Weiss einen Namen gemacht hat.

Weitere Informationen Freitag, 22. September, 20 Uhr, PiPaPo Kellertheater Bensheim. Ende der weiteren Informationen

Elena Fischer war eine der Debütantinnen auf der Buchpreis-Longlist 2023. Bild © Diogenes Verlag, Julia Sellman

Ihr Name war einer der Überraschungen auf der Longlist zum diesjährigen Deutschen Buchpreis: Elena Fischer. Mit ihrem Debütroman "Paradise Garden" hat die Mainzerin bereits den Literaturförderpreis der Landeshauptstadt gewonnen.

Heldin ihres Buchs ist die 14-jährige Billie. Sie möchte Schriftstellerin werden. Davon träumt sie daheim in der maroden Hochhaussiedlung, während ihre Mutter mit zwei Jobs gerade so das Geld für die Miete aufbringen kann. Aus ihren Träumen reißt sie die Großmutter, die unangemeldet aus Ungarn erscheint und doch viele Fragen unbeantwortet lässt. Als Billie die Leerstellen nicht mehr erträgt, macht sie sich auf den Weg nach Ungarn, um den ihr unbekannten Vater zu finden.

Weitere Informationen Dienstag, 26. September 19 Uhr in der Stadtkirche Darmstadt und

Mittwoch, 4. Oktober, 19:30 Uhr in der Villa Clementine Wiesbaden. Ende der weiteren Informationen

Was ist ein "richtiger Mann"? Mit diesem Thema beschäftigt sich der Autor Fikri Anıl Altıntaş in seinem Roman "Im Morgen wächst ein Birnbaum". Für ihn als türkisch-muslimischen Mann sei das eine besonders schwierige Frage, hat er im hessenschau-Interview erklärt.

Seit seiner Kindheit in Aßlar (Lahn-Dill) findet er sich in den Männerbildern, die ihm vorgelebt werden, nicht wieder. Zunächst versucht der Autor alle Klischees zu erfüllen, später will er genau das nicht mehr: Zu viel Gewalt, Frauenverachtung und Rassismus sind für ihn im Spiel. Er fordert eine radikale Veränderung des Männerbildes.

Weitere Informationen Freitag, 22. September, 19.30 Uhr im CaRe, Parkstraße, Schotten. Ende der weiteren Informationen

Als Gerichtsmediziner im Kölner Tatort seziert Joe Bausch fiktive Mordopfer. Im wirklichen Leben hat er als Gefängnisarzt mit vielen Schwerkriminellen gesprochen. In seinem Buch "Maxima Culpa" analysiert er spektakuläre Kriminalfälle - auch aus Hessen.

In Eschwege liest er zum Semesterauftakt der Volkshochschule Werra-Meißner.

Weitere Informationen Freitag, 8. September, 19.30 Uhr in der Volkshochschule Eschwege. Ende der weiteren Informationen

Felix Römer ist Autor, Comedian und Poetry Slammer. Bild © Marvin Ruppert

Felix Römer ist eine feste Größe in der Deutschen Poetry-Slam-Landschaft. 2006 wurde er deutscher Vizemeister im Poetry Slam, 2007 Teammeister zusammen mit der literarischen Boygroup "SMAAT". Er moderiert mehrere Slams, unter anderem in Berlin und Kassel und gewann als Mitglied des Comedy-Ensembles "Luksan Wunder" 2023 den Deutschen Kleinkunstpreis. Seine Schreib- und Performance-Workshops werden von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Goethe-Institut gefördert.

In Trendelburg tritt Römer mit der Weimarer Band Nachtfarben auf, die seine Texte mit jazzigen Sphären und Pop-Linien begleiten.

Weitere Informationen Freitag, 29. September, 19:30 Uhr in der Alten Mühle Trendelburg. Ende der weiteren Informationen