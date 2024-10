Von den lustigsten Cartoons über die besten Wildlife-Fotos bis zur Sexualität: In diesem Herbst haben Hessens Museen jede Menge spannende Ausstellungen zu bieten. Zehn Tipps für Oktober bis Dezember.

Wenn es im Herbst draußen ungemütlich wird, locken hessische Museen wieder mit vielen neuen Ausstellungen Besucher an. Diese zehn Ausstellungen lohnen in den nächsten Wochen und Monaten einen Besuch.

Frankfurt: "Apropos Sex"

Im Museum für Kommunikation geht es in der Ausstellung "Apropos Sex" um die angeblich schönste Nebensache der Welt und wie sich Gespräche und Wahrnehmung über Sexualität in den letzten 100 Jahren verändert haben. Das Museum möchte damit zum Raum für Reflexion, Neugier und Dialog werden.

Weitere Informationen "Apropos Sex": 2. Oktober 2024 bis 1. September 2025, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Frankfurt: "Carol Rama"

Wir bleiben beim Thema, gehen aber in die Schirn. Dort werden die Werke der italienischen Künstlerin Carol Rama ausgestellt, die sich mit Sexualität, Wahn, Krankheit und Tod auseinandersetzte. Schon in den 1930er Jahren bereitete sie mit Darstellungen weiblicher Lust heutiger feministischer Kunst den Weg. Die Schau in der Schirn ist die erste bedeutende Retrospektive Ramas in Deutschland.

Weitere Informationen "Carol Rama": 11. Oktober 2024 bis 19. Januar 2025, Römerberg, 60311 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

"Ostentazione" von Carol Rama. Bild © Archivio Carol Rama, Torino, Foto: Jon Etter

Wiesbaden: "Plakatfrauen. Frauenplakate"

Diese Ausstellung widmet sich dem wechselvollen Verhältnis zwischen dem Plakat als künstlerisch-gestalterisches Medium und der Rolle der Frau. Dabei geht es nicht nur um Frauen, die auf Plakaten in Erscheinung treten, sondern auch um grafische Entwerferinnen und deren neues Selbstbewusstsein.

Die Sammlung zeigt unter anderem Arbeiten aus der ersten Hochphase deutscher Plakatgestaltung von 1905 bis 1921 und wie Frauen auf Plakaten in der Öffentlichkeit dargestellt wurden. Sie zeigt aber auch von Frauen gestaltete Plakate aus einer Zeit, in der diese noch stark mit Vorurteilen gegen ihr Geschlecht zu kämpfen hatten.

Weitere Informationen "Plakatfrauen. Frauenplakate": 11. Oktober 2024 bis 16. Februar 2025, Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden Ende der weiteren Informationen

Georg Johann Köhler: Opelbad Wiesbaden 1934, Druck: Hauserpresse (Hans Schaefer), Frankfurt a. M., Plakatsammlung Maximilian Karagöz Bild © Museum Wiesbaden/Bernd Fickert

Wetzlar: "Leica Hall Of Fame 2024"

Der renommierte "Leica Hall of Fame Award" ehrt Fotografen und Fotografinnen, die sich in besonderer Weise um das Genre Fotografie verdient gemacht haben. Der diesjährige Preisträger oder die Preisträgerin wird am 10. Oktober bekannt gegeben. Seine oder ihre Fotos sind ab dem 11. Oktober in Wetzlar zu sehen.

Weitere Informationen "Leica Hall of Fame Award 2024": 11. Oktober 2024 bis 19. Januar 2025, Ernst-Leitz-Museum, Am Leitz-Park 6, 35578 Wetzlar Ende der weiteren Informationen

Das Ernst-Leitz-Museum in Wetzlar Bild © Leitz-Park Wetzlar

Offenbach: "Immer dabei: Die Tasche"

Sie ist Transportmittel, nützlicher Begleiter oder Statussymbol. Wir benutzen sie zum Einkaufen, zum Reisen oder als Abendbegleiter: die Tasche. Das Deutsche Ledermuseum taucht in einer Ausstellung in die Kulturgeschichte der Tasche als weltweit verwendeter Gebrauchsgegenstand, Modeartikel und Luxusgut ein.

Über 200 Exponate aus drei Jahrtausenden sind zu sehen. Ob altägyptischer Lederbeutel, mittelalterliche Gürteltasche, praktischer Rucksack oder schnöde Einkaufstüte - sie alle erzählen von einem der ältesten und vielseitigsten Accessoires der Menschheit.

Weitere Informationen "Immer dabei: Die Tasche": 12. Oktober 2024 bis 10. August 2025, Deutsches Ledermuseum, Frankfurter Str. 86, 63067 Offenbach am Main Ende der weiteren Informationen

Unterarmtasche in Form eines Flugzeuges, Lindbergh, Georg Ruff, Offenbach bzw. Frankfurt am Main, 1928 / Kalbleder, Metall Bild © Deutsches Ledermuseum, M. Ur

Kassel: "Beste Bilder"

In der Ausstellung "Beste Bilder" der Caricatura Kassel zeigen 83 der besten deutschsprachigen Cartoonisten und Cartoonistinnen in mehr als 300 politischen, gesellschaftskritischen oder einfach nur lustigen Cartoons, was sie 2024 beschäftigt hat. Die Schau ist zugleich die offizielle Ausstellung zum "Deutschen Cartoonpreis".

Weitere Informationen "Beste Bilder": 2. November 2024 bis 16. Februar 2025 in der Caricatura Galerie Kassel, KulturBahnhof, Rainer-Dierichs-Platz 1 Ende der weiteren Informationen

Einer der beste Cartoons 2024 aus der Caricatura Kassel von Kai Kuehne. Bild © Kai Kuehne

Darmstadt: "Frauengeschichte(n)"

Im Schlossmuseum Darmstadt dreht sich alles die Darmstädter Fürstinnen, deren vielfältiges Wirken bis heute noch viel zu selten gewürdigt wird. Zwar tragen Straßen, Plätze und Krankenhäuser ihre Namen - aber wer weiß schon, welche Persönlichkeiten sich dahinter verbergen? Die Jubiläumsausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Schlossmuseums erzählt deshalb die spannenden Lebenswege dieser Frauen aus vier Jahrhunderten.

Weitere Informationen "Frauengeschichte(n) - Darmstädter Fürstinnen und ihre Zeit", 8. November 2024 bis 23. Februar 2025, Schlossmuseum Darmstadt, Residenzschloss 1, 64283 Darmstadt Ende der weiteren Informationen

Joseph Hartmann: Prinzessin Alice, die spätere Großherzogin von Hessen und bei Rhein, mit ihren Töchtern Victoria und Elisabeth. Öl auf Leinwand, 1866 Bild © Hessische Hausstiftung | Schlossmuseum Darmstadt

Kassel: "Archäologische Spuren des Alltags"

Auf Schloss Wilhelmshöhe kann man sich auf archäologische Spurensuche begeben. Gab es in der Steinzeit schon Musik? Womit wurde im Mittelalter gespielt? Mittels zahlreicher Indizien, kleiner Details und aufschlussreicher Fundstücke erhält man Einblicke in den prähistorischen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Alltag und den Erfindungsreichtum unserer Vorfahren.

Weitere Informationen "Was bleibt?! - Archäologische Spuren des Alltags": 22. November 2024 bis 2. März 2025, Hessen Kassel Heritage, Schloss Wilhelmshöhe Kassel Ende der weiteren Informationen

Mittelalterliches Holzspielzeug Bild © picture-alliance/dpa

Frankfurt: "Rembrandts Amsterdam"

Das Städel Museum präsentiert die großartige Kunst Rembrandts und seiner Zeitgenossen aus dem sogenannten "Goldenen Zeitalter" der Niederlande im 17. Jahrhundert. Gezeigt werden rund 100 Gemälde, Skulpturen und Druckgrafiken sowie kulturhistorische Gebrauchsgegenstände aus führenden niederländischen und internationalen Museen.

Weitere Informationen "Rembrandts Amsterdam - Goldene Zeiten?": 27. November 2024 bis 23. März 2025, Städel-Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Rembrandt Harmensz van Rijn (1606 – 1669): Anatomie-Vorlesung des Dr. Jan Deijman (Fragment), 1656 Bild © Amsterdam, Amsterdam Museum

Darmstadt: "Wildlife"-Fotografien

In diesem Jahr gehört das Hessische Landesmuseum Darmstadt erstmals zum auserwählten Kreis der internationalen Museen, die die besten Bilder des renommierten Wettbewerbs für Tierfotografie "Wildlife Photographer of the Year" präsentieren dürfen. Zu sehen ist die Auswahl von über 80 Werken der besten Natur- und Tierfotografien des Wettbewerbs aus dem Jahr 2024.

Weitere Informationen "Wildlife Photographer of the Year": 6. Dezember 2024 bis 30. März 2025, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt Ende der weiteren Informationen